馬泰陽：「撤辣」穩信心 物業交投增

回顧今年首季，樓市氣氛回暖，整體成交量由谷底反彈。據香港置業資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場資料顯示，今年首季一手成交量逾4800宗，按季增逾1.1倍，創近5年新高。

二手方面，綜合土地註冊處資料顯示，今年首季二手住宅（包括私人住宅及公營房屋）成交量合共約10270宗，亦較去年第四季逾7000宗按季上升約四成半。

隨着樓市升溫，加上新一輪「白居二」開始入市，帶動4月份的二手資助房屋註冊量按月錄升；據土地註冊處資料顯示，4月錄101宗二手資助房屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊，較3月的65宗增加約55.4%，創13個月新高。

自樓市「撤辣」後，一手及二手皆旺，整體樓市的承接力仍相當不俗，反映市場的購買力依然充裕；無論是首置客、換樓客抑或投資客均四出覓盤。美國通脹數據較預期溫和，市場對聯儲局減息預期升溫，若港息跟隨步伐調整，將有助進一步增強買家入市信心，料購買力將進一步釋放，對次季樓市起正面支持作用。筆者估計新盤本季的成交量達5500宗，按季升約14%；二手方面，本季成交量約1.1萬宗，按季升約7%。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]