布少明：專才添動力 港樓租買看升

展望後市，住宅物業成交有望維持於較高的水平，「撤辣」效應固然是主因，更值得留意的是，政府公布「高才通」計劃的人才及其配偶普遍較年輕，當中逾半年齡在40 歲以下，當中不少均帶着年幼子女定居香港， 除增加本地勞動人口之外， 同時亦帶來置業的新需求。新來港人士未必會直接置業，往往是「先租後買」，是近期租務暢旺的原因。

美聯租金走勢圖4月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租約35.94元，按月升0.31%，連升兩個月，並創自2020年1月後逾4年新高。隨着租務旺季重臨，有部分內地生提前來港租樓，加上外來專才持續來港，相信第二季租金有力續升，絕對有力跑贏樓價，自當吸引長線投資者入市，購入物業作收租之用。筆者對後市持續樂觀，料住宅物業交投將維持高水平，預計次季一二手住宅成交量可挑戰1.62萬宗水平，按季再升7%，較去年同期更是大升達四成，正是「長流不息」，成交陸續有來。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]