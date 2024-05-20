廖偉強：地產市場中的「流量密碼」

這幾年，香港生意人所面對的挑戰，其實也相似。尤其是經營餐飲業的老闆們，眼見大批香港人北上消費，漸漸萌生負面想法，認為香港餐飲業前途黯淡。

不過，有人退也總有人進。近年內地有很多新的餐飲品牌就趁勢進駐香港，這些「過江龍」的經營模式，往往就針對了香港人做生意的痛點，即做不到的「平靚正」。所謂「平」就是性價比、「靚」就是產品質素，而「正」就是服務及環境。

香港地產市場也相似，賣方要順利出貨，「平靚正」是必備的「流量密碼」。發展商庫存太多，而且未來陸續有來，買家花多眼亂，所以，如果價格和物業質素上缺乏競爭力，自然就會被比下去。至於地產代理則唯有繼續去尋找平價的貨源去配對買家，縱使沒有「平」、「靚」，地產代理也應該要「正」，即提供優質服務。中期而言，樓市仍然是值得看俏，香港仍在積極輸入外來人才，令住屋需求持續增加。本月底開始，內地新增8個城市可申請自由行到香港，有意來港投資房地產的內地人，相信亦會趁機考察一下，遇上平價盤就快速下決定。當香港經濟慢慢復蘇；而發展商庫存逐漸減少時，樓價就會重拾上升動力。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]