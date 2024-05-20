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經濟
2024年5月20日星期一
王弼 投資王道
投資策略
打風開市擬延後實施 或最快年底推 消息：業界需時準備 當局不想風季出台免亂
股票買賣差價 港交所或分階段收窄
港虛幣現貨ETF交投資產規模遠遜美
宏利：港澳雙線發展 拓科技培訓人才
聯塑分拆易達雲籌3億 今起招股
富達國際：宏觀環境利好 中美股市看俏
跟李顯龍學AI 可從3招入手
富達國際劉培乾上月測中內房政策轉向
博雷頓受惠國策 收入高增長
COVA進軍澳門 擬續開新店 港開業30年 稱續為核心市場
New Era部署「收復失地」 計劃多區重開分店
法律界：夾份創業宜訂婚前協議 離婚或礙營運
電生理信號＋AI分析 快測藥物副作用
擁深科技 去年數度獲獎
「靈活現金寶」風險低 助閒錢增值
環球經濟數據
劉思明：候調整吸 港交所Call 24686
張兆聰：港股成交續旺 大勢仍安全
張兆聰：跟「股神」買安達保險
伍禮賢：騰訊音樂績佳 首次派息有驚喜
涂國彬：不變應萬變 金價待再創新高
陳大為：散戶逼聯儲局「派福利」？
袁國守：單一主題基金忌大注
謝偉銓：負資產增 拖欠率仍低
汽車「全保」包水浸 收費全面睇
沈永年：管家服務提升業主居住體驗
Dan McFetrich：AI融入工業軟件 推動創新增強功能
許健生：ChatGPT-4o：愈智能 愈像人
陳正犖：日圓短線未擺脫弱勢 關鍵支持留意149.3
溫傑：健倍苗苗盈喜 業務前景具憧憬
袁國守：港股技術超買 宜候回調至10天線再吸
林少陽：內房政策全面轉向 利港股
技術取勝：越秀房託升穿100天線
李聲揚：全球首富為何乏人關注？
蔡金強：美政治需要 為7月減息鋪路
艾雲豪：體育俱樂部資產價格水漲船高
李順威：「基差交易」影響待觀察
劉思明：港股隨時掉頭 非升浪結束
瑞銀亞洲：股價急彈 阿里牛58241
摩根大通亞洲：大市轉旺成交增 港交所牛56977
周顯：港交所輕視股民轉炒美股
王弼：金銀價破頂 有機跑贏各大股市
曾淵滄：中央出手救 內房股可加碼買
湯文亮：內地房地產最大問題
陳永傑：美大行料今年減息一兩次
廖偉強：地產市場中的「流量密碼」
布少明：專才添動力 港樓租買看升
馬泰陽：「撤辣」穩信心 物業交投增
「撤辣」後 新盤連續3月破千宗成交 PARK SEASONS加推90伙 新地短期推NOVO 3B接力
御景園兩房468萬沽 4年實蝕兩成
金朝陽攻迷你倉 6年開42分店
海外專才2.4萬租珀麗灣3房戶
宏基資本大廈全層 近平手價放售
ONE STANLEY享海景 洋溢希臘風
新盤搶客 將廣半月未開齋
智能平台助MPF投資管理
王弼：金銀價破頂 有機跑贏各大股市
【明報專訊】上星期，美國道瓊斯指數終見40,000點，朋友手頭有筆現金，想投資美股，但覺得高追風險高，問筆者如何是好？這種問題，絕不能以簡單答案敷衍了事。
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財經專欄
投資王道
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