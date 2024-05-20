摩根大通亞洲：大市轉旺成交增 港交所牛56977

港股投資氣氛熾熱，港交所（0388）一度抽升逾8%，創年內新高。如投資者繼續看好正股後市，可留意港交所購（20814），行使價350.2元，實際槓桿8.9倍，2024年9月25日到期。如認為後市有下跌空間可留意港交所沽（21901），行使價221.8元，實際槓桿6.8倍，2024年12月19日到期。

牛熊證方面，看好可留意港交所牛（56977），收回價255元，實際槓桿8.4倍，2024年11月8日到期。如計劃趁高做淡可參考港交所熊（56970），收回價305元，實際槓桿13倍，2026年3月13日到期。

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