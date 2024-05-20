瑞銀亞洲：股價急彈 阿里牛58241

【明報專訊】上周五焦點繼續落在阿里巴巴（9988）上，阿里績後周四逆市跌4%，惟其後美股時段資金持續追捧阿里美股，至周五阿里港股高開逾6%領升大市，周五股價升7.53%，收報85.7元以接近全日高位收市，亦重返去年10月中旬水平。如繼續看好阿里股價，可留意周五全市最貼價高槓桿阿里牛證（58241），收回價79元，行使價77.5元，2024年12月到期，有效槓桿約10倍。如看淡可留意阿里熊證（57257），收回價95元，行使價96.5元，2026年11月到期，有效槓桿約8.6倍。
另外，彭博社引述消息人士指平保（2318）或考慮沽出所持有的7.98%的匯控（0005）股份，消息拖累匯控股價向下，曾低見67.85元，最終全日下跌2.21%，如認為消息或繼續困擾匯控股價表現，看淡可留意匯控認沽（24831），行使價56.592元，2024年11月到期，有效槓桿約4.3倍。
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