溫傑：健倍苗苗盈喜 業務前景具憧憬

集團為總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷企業，產品據點遍及大中華及東南亞等地。按經營分部劃分，收入分別來自品牌藥（主要以非處方形式分銷）、健康保健品，以及品牌中藥（指非處方品牌中藥及濃縮中藥顆粒產品），三者分別佔總收入的32%、11%及57%。

一些投資者或覺得公司名稱相對陌生，其實大家很大機會用過其產品。集團擁有一系列第三方品牌及自主品牌，前者主要包括德國秀碧除疤膏、挪威的Smartfish、愛爾蘭的樂華痔瘡膏、美國的Oncotype DX及台灣的AIM亞妥明。至於自主品牌包括受中國消費者高度推崇的家用品牌，如保濟丸、何濟公、唐太宗及十靈油等。

文章第一段提到集團剛發盈喜，根據公告，首季股東應佔綜合溢利將按年增加不少於120%。而溢利大幅增加是由於香港入境旅遊逐漸恢復，帶動零售市場整體氣氛改善，加上集團為旗下品牌藥類別的主要品牌，尤其是保濟丸及何濟公，作出有效的營銷策略所致。簡單而言即同時受惠宏觀利好因素及公司正確策略。

針對其業務發展策略，其中包括擴展本地及跨境電子商務平台、於香港傳統中藥界別及不斷增長的大灣區市場中發掘傳統中藥的機遇、調整產品組合以滿足不斷變化的消費者喜好，以及加強商業執行力以優化成果。以第一項為例，根據中期報告，管理層致力加強與平台分銷商的合作，爭取通過相關分銷渠道於跨境電子商務市場擴大其產品供應。

他們亦積極探索新銷售渠道，從而在多個跨境電子商務平台擴展旗下的自主非處方藥及醫療保健品銷售。例如推出天貓何濟公海外旗艦店，旨在提升品牌形象及知名度，同時擴大產品於內地的銷售。與此同時，集團亦透過與專業醫療機構平台合作的機遇，積極推行業務策略，包括將產品整合至相關機構的流動應用程式，以接觸有需要的病人並為其提供解決方案。

線下線上發展策略推動業務增長

至於中藥業務，有見傳統中藥市場正蓬勃發展，集團不斷努力在濃縮中藥顆粒產品組合中開發新產品，並已擴大複方濃縮中藥顆粒產品的註冊範圍，以加強產品的功能與優勢。隨着新產品的推出，可透過集團龐大的中醫網絡進行分銷，滿足與日俱增的需求。觀察其過去業績，可見其線下及線上平台的增長策略正持續推動業務增長，在多個利好因素的支持下，有望進一步推動業績。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]