Dan McFetrich：AI融入工業軟件 推動創新增強功能

【明報專訊】人工智能（AI）在工業軟件中的崛起是投資者不容忽視的趨勢。隨着愈來愈多製造商轉向採用數碼解決方案來提升生產力及減少浪費，我們認為將AI融入這些平台將帶來顛覆的改變。透過推動創新、增加功能及開拓新市場，以AI驅動的工業軟件有望在塑造製造業未來方面發揮關鍵作用。
製造業的就業情况大致上已從新冠疫情中恢復過來，然而經濟增長卻開始陷入停滯。
我們亦留意到，整個製造業的多個關鍵崗位存在令人憂慮的技術短缺問題，該行業正在努力填補技術職位空缺，但美國製造研究所 （US Manufacturing Institute）估計，到2029年仍將有約42.5萬個職位仍未填補。
助開拓更廣泛應用場景
AI對工業軟件將會產生什麼影響呢？我們相信，將AI融入工業軟件開發，將顯著提升製造商的價值主張。具體而言，我們預期人工智能的應用將會帶來以下好處：
1）提升工作效率：AI可以提升軟件工程師的編程效率，加快創新速度及精簡訂制計劃書的流程。
2）增強功能：AI可以提升軟件平台的可靠、介面和可用度。機器學習演算法能夠分析輸入的數據以識別模式，而AI則利用這些資料作即時決策，以增強軟件的作用。
3）拓展市場：由於功能增強及性能改善，AI的融入能夠促進工業軟件在新市場的應用，並開拓更廣泛的應用場景。
施羅德投資環球行業專家
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