汽車「全保」包水浸 收費全面睇

明報記者 劉敬華

最近的水浸意外，再次暴露不少本港車主只投保第三者責任保的現况，基於本港汽車保險條例，僅要求所有車主購買汽車第三者責任保險，以應對交通意外造成的第三者損失，及相關的法律訴訟費用，而俗稱「全保」的綜合汽車保險因不止保障第三者人身傷亡責任，更保障車主及其坐駕，保障範圍遠超「三保」下，「全保」及「三保」一年的保費差距往往以倍數計，以致不少車主為省錢僅投保第三者責任保險。

以安聯的汽車保險計劃為例，假設投保車輛為2023年出廠的本田第6代CR-V為例，車主35歲，從事一般文職，駕駛經驗達8年，過去5年沒有索償，無索償折扣為60%，根據該公司官網的快速報價顯示，此個案若選擇投保第三者責任保的初步評估年保費為2759.35元，而綜合保險的初步評估年保費則為5685.82元，兩者相差約2.06倍。同一個案，於AIG的網上汽車保險報價得出的差距更大，「三保」初步評估的一年保費為1555.92元，而「全保」的一年保費則為6035.71元，兩者差距約3.88倍。要留意的是，由於「全保」可保障車主及其車，即使投保同一計劃，車主的年齡、駕車經驗、過往車保的索償往績、受保汽車的車齡及汽車市值等因素均影響該「全保」的實際保費。

保險商可代索償 車主毋須親自民事訴訟

儘管購買汽車「全保」的保費較高，但保障確實較「三保」全面，當中最重要的必然是車輛損毀保障，目前市場上的汽車「全保」均可保障就交通意外、火災、水浸等各種意外事故，所引致受保汽車的損失或損毀，並可保障受保車輛被盜的損失。購買「全保」另一好處是，若意外涉及第三方，車主需以民事訴訟向第三方索償，受保車主可考慮先向保險公司索償，同時授權保險公司代為向肇事司機及有關方面追討賠償，受保車主便不用親自提出民事訴訟，既免卻繁瑣程序，並能在短期內獲得賠償。

至於賠償額，由於汽車「全保」的投保額往往會以投保時受保汽車的市值釐定，以致於投保該年內受保汽車損毀的最高賠償額大多以投保額，又或是受保汽車損毀時的市場價值計算。還要留意，該保險是否設有自負額（又稱墊底費），以藍十字為例，該保險的自身車輛財物損毀自負額為5000元。一般而言，若兩個汽車「全保」計劃的保障範圍相若，自負額較高的計劃，保費會較低。再以上述的投保個案為例，若投保於保特保險（香港）智駕保Plus綜合汽車保險，該計劃的自身車輛損毀墊底費為投保額2%或1萬元（以較高者為準），初步評估年保費為4528.09元，如改為投保自車損毀墊底費為6000元的AIG汽車全保保險，初步評估年保費則達6035.71元。為愛車選擇「全保」時，宜於保費與自負額之間取得平衡。

不過，受保車主向保險公司索償，也會影響日後的車保保費。現時市場上的車保均設無索償折扣（NCD），即車主過去沒有索償便會取得新一年續保保費的折扣，沒有索償的年期愈長，折扣愈高。因此，選購汽車「全保」時，也要比較無索償折扣保障金額，此保障下車主該年的索償只要不超過訂明的保障金額，續保時便可保留原有的NCD，即來年續保的折扣將不受影響。是次比較的汽車「全保」中，便以安聯綜合汽車保險提供10萬元的無索償折扣保障，較為吸引。

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