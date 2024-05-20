「靈活現金寶」風險低 助閒錢增值

我的物業數年前供滿，最近政府放寬按揭政策，我想加按獲得資金投資，製造被動收入，但發現銀行不但削減回贈，現在愈來愈少銀行提供按揭儲蓄掛鈎戶口，我若加按後資金應該如何部署呢？

筆者回覆：

最近按揭沒了壓力測試，比以往更易申請，現時自住物業最多可加按七成，500萬元物業即可借350萬元，30年按揭月供約17,000元，只要曹先生有穩定收入，現時入息水平不難批核。

以往申請按揭時會配搭一個按揭儲蓄掛鈎戶口，是銀行提供的一種優惠利率活期儲蓄戶口，與按揭利率相同，並以日息月結計算。然而，這類戶口有存款金額限制，通常為總貸款額的一半。曹先生加按後手握450萬元資金和60萬元股票，如當中有閒置資金，可留意現時部分金融機構提供的靈活現金寶服務。

這類靈活現金寶能每日幫客人的閒置資金提供增值，而其本質上是貨幣市場基金。貨幣市場基金將資金投資在流動性高，而且較安全的短期存款或者存款證，一般金融機構都會定義為風險最低的投資產品，參考過往一年表現，全段時間均錄得正收益。

本質屬貨幣基金 投資存款證等

投資風險雖然屬最低，不過靈活現金寶與市場利率有一定關連，經過一年多加息周期之後，現金寶的收益亦有上升，至今年4月尾港元收益有3.8厘以上，美元收益更有4.6厘以上，對現金增值來說非常吸引，比定期息率也不遜色。而且靈活現金寶一般門檻低，無封頂金額，亦不會鎖定年期，能因應需要調配資金，隨時可以靈活提取，資金調配非常方便。

靈活現金寶適合不同類別的客人，像曹先生的例子，如有閒錢，短期未有特別用途，將錢放在現金寶可以增值，如他一年前已將本來閒置的100萬元放入現金寶帳戶，一年下來已將資金增值至103.8萬元。

高評級債券基金組合回報6至8%

當然，如果套現後的資金想投資，但又認為市况未明，想再觀望，亦可以好好利用現金寶戶口，觀望期間同時亦有收益。相反，若將錢放入定期存款，如中途遇到買入的機遇，便會因資金被鎖定而錯失良機。

最後曹先生如希望構建被動收入現金流，可以債券、債券基金為主，現時高評級債券及基金組建的收息組合可以有6至8%回報，即500萬元投資每年便有40萬元回報，扣除按揭還款後仍有約20萬元，差不多等於多4個月花紅。被動收入組合的波動性一般較低，不需要頻繁地調整投資組合，從而減少了市場波動對資產的影響，適合大部分追求平穩的投資者。當然，按揭借多少，如何分配投資組合等涉及不少專業知識，如曹先生有興趣了解更多，歡迎聯絡專業的理財顧問，以作更詳細安排。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

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