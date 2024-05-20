法律界：夾份創業宜訂婚前協議 離婚或礙營運

確保股權分割不影響其他股東

香港不時有企業由初創發展到上市，Kajal更說：「近年多了快將結婚及初創企業人要保障資產，就訂立婚前協議過來查詢，在過去5至10年尤甚」。假如一對新人快將結婚，舉例如丈夫一方有初創企業，她稱：「在婚前便應討論訂立婚前協議，確保他日處理股權分割及禮物餽贈時權益受保障，亦不影響其他股東。」若然另一半如太太在婚後擬加入企業一同做生意，則宜訂立婚後協議作規範。通常在婚後才訂協議很多時太太不一定同意，一般是夫婦其中一方所參股的公司提出要求，或當事人不想轉讓原有股份，便需訂立婚後協議規範。

股份沒否決權也可鬧出亂子

她還稱，很多公司只設組織章程，就算有訂立股東協議者通常只處理股東身故時股份轉讓，亦多數列明原股東優先認購。一旦董事會拒絕原股東另一半受讓股份，多規定該股東依股份價值取回權益。在這個情况下若私人公司有10個股東，其中一個創辦人離婚，其離異的另一半原來卻沒有股份，就算股份沒有否決權也可鬧出亂子。若有婚前協議說明該股東離婚時手上股份誰屬，便確保創辦股東另一半再婚時股權不致旁落到新的另一半。她更建議企業檢討原有股東協議，說明處理股東離婚時股份轉讓的安排。

如果夫妻檔營運企業，Kajal指出，一旦兩人離婚，如配偶認為股份值錢而非按應佔價值計算，事情或可鬧大。因此她再強調有需要制訂婚前、後協議，並在股東協議寫明一旦公司清盤，規範由誰取得公司商譽及將來的競爭事宜。她稱，就算法庭認為訂立協議多年後未必滿足另一半的需求，可再評估及看原協議有否令另一方不公平，再作分配，不受婚前、婚後協議約束，她的經驗是，始終有訂立婚前協議者，最終離婚時會較易處理及跟進。