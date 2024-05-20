明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股巡禮

博雷頓受惠國策 收入高增長

【明報專訊】新能源事業可說是資本市場的熱門項目，本港新股市場再迎來專注設計、開發以新能源作為動力的工程機械產銷商博雷頓。公司成立於2016年，7年過去，已是內地新能源裝載機及新能源寬體自卸車行業中，分別排行第3及第4的供應商，市佔率達11.2%及8.3%。公司去年收入按年升近三成至5億港元規模，按最新一輪融資，市值剛逾50億元，取得來港上市的入場券。不過仔細看，過去兩年公司收入急增同時，虧損也同步擴大，也是說收一分錢便虧一分錢。

撰文 旻晞

博雷頓上周二向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人有中金及招銀國際。公司專注於研發、產銷以新能源為動力的工程機械，準確來說，是主要以電力為能源的多種工程機械，產銷產品包括電動裝載機、寬體自卸車、新能源牽引車，以及相關備件及配件。按去年收入劃分，裝載機及寬體自卸車分別佔集團收入的61%及27%，為主要收入來源。

隨着各行各業都愈看重減炭排放，自然衍生出以電力為主的新能源工程機械市場。說環保，以博雷頓產銷的電動裝載機及電動寬體自卸車為例，上市文件指在5年的使用壽命內，5噸級電動裝載機預計可減少碳排放每台342噸；105噸級電動寬體自卸車於重載上斜作業可減少碳排放每台約490.4噸；下坡作業可減624.6噸。減排的優勢，正好配合內地政策，如資源部於今年4月頒布的《關於進一步加強綠色礦山建設的通知》；以及近月中央提出的大規模設備更新，都為新能源工程機械行業的發展推動因素。按灼識諮詢的研究預測，預計至2028年市場規模將達到1391億元（人民幣，下同），2023年至2028年的複合年增長率為16.7%。

虧損同步增 毛利率低

市場正起步發展，再加上支持政策，令博雷頓往績期間收入保持較高速增長，截至最後實際可行日期，其產品系列主要以電動型號為特色，包括介乎於3至7噸有效載荷的電動裝載機，且電動寬體自卸車的噸位介乎90至105噸。自2021年至2023年，其新能源裝載機及新能源寬體自卸車的出貨量分別由144台增至507台，以及由11台增至96台，複合年增長率分別為87.6%及195.4%，同期，收入亦由2億元，增至去年的4.67億元。

但正如上述，收入急速增長未有為博雷頓帶來盈利，反之是虧損與收入增長同步擴大。事實上，新能源工程機械行業仍在起步階段、規模效益有待顯現，正如集團於上市文件的形容，是「仍處於實現規模經濟的早期生產及開發階段」。換來的後果是零部件及組件成本較高昂，銷售成本高企。從博雷頓往績期間毛利率可見一斑，過去3年毛利率僅為3.7%、2.3%及2%，薄利，且是「愈見薄利」，幾乎陷入毛損狀態。

純生產新能源機械 與對手有別

行業毛利率偏低，與此同時，博雷頓卻又相當專注於新能源工程機械，換句話說集團未有生產傳統燃料工程機械，有別於其競爭對手都是既有傳統燃料機械，亦有涉足新能源工程機械。例如在新能源裝載機行業中，市佔率排行第一及第二的柳工機械（深：00528、市佔率 26.6%）及徐工機械（深：000425，市佔率18.9%），都是傳統工程機械公司；甚至放大來說，行業中首五大企業，僅有市佔率排行第3的博雷頓是純生產新能源機械。換句話說，其競爭對手還可從發展成熟的傳統機械行業爭取較佳毛利率，而博雷頓便只能與新能源工程機械行業「生死與共」。

成本續升 料現金淨流出持續

再者，經營層面上，其成本上升趨勢似未能逆轉，尤其在行政成本及研發成本上，增幅尤其「可觀」（見表），兩項成本高企，與其員工開支、特別是研究人員開支高企不無關係，高成本亦導致博雷普往績期間連年虧損。在經營現金層面來說，未見錄得現金淨流入，過去3年，經營現金淨流出累計達7.6億元。集團亦已表明，預計淨虧損及用於經營活動的現金淨流出在未來短期內將持續。

貿易應收款周轉天數增

現金流未有改善，亦可從其貿易應收款周轉天數逐年增加反映，2021至2023年，其貿易應收款項周轉天數分別為124天、176天及239天，變現時間愈來愈長；與此同時，同期貿易應收款項虧損撥備分別為1749萬、4420萬及7698萬元，帳期及壞帳風險同升，對集團現金流有負面影響。

既然未扭虧，上市前融資是理所當然。自成立以來，博雷頓累計獲得4輪融資，先後引入了鐘鼎資本、湘潭財信、星航資本等。最新一輪C+融資是去年1月，融資9.54億元，其時估值達到52.48億元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

相關字詞﹕博雷頓 新股

上 / 下一篇新聞

打風開市擬延後實施 或最快年底推 消息：業界需時準備 當局不想風季出台免亂
打風開市擬延後實施 或最快年底推 消息：業界需時準備 當局不想風季出台免亂
股票買賣差價 港交所或分階段收窄
股票買賣差價 港交所或分階段收窄
港虛幣現貨ETF交投資產規模遠遜美
港虛幣現貨ETF交投資產規模遠遜美
宏利：港澳雙線發展 拓科技培訓人才
宏利：港澳雙線發展 拓科技培訓人才
聯塑分拆易達雲籌3億 今起招股
聯塑分拆易達雲籌3億 今起招股
富達國際：宏觀環境利好 中美股市看俏
富達國際：宏觀環境利好 中美股市看俏
跟李顯龍學AI 可從3招入手
跟李顯龍學AI 可從3招入手
富達國際劉培乾上月測中內房政策轉向
富達國際劉培乾上月測中內房政策轉向
COVA進軍澳門 擬續開新店 港開業30年 稱續為核心市場
COVA進軍澳門 擬續開新店 港開業30年 稱續為核心市場
New Era部署「收復失地」 計劃多區重開分店
New Era部署「收復失地」 計劃多區重開分店
法律界：夾份創業宜訂婚前協議 離婚或礙營運
法律界：夾份創業宜訂婚前協議 離婚或礙營運
電生理信號＋AI分析 快測藥物副作用
電生理信號＋AI分析 快測藥物副作用
擁深科技 去年數度獲獎
擁深科技 去年數度獲獎
「靈活現金寶」風險低 助閒錢增值
「靈活現金寶」風險低 助閒錢增值
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：候調整吸 港交所Call 24686
劉思明：候調整吸 港交所Call 24686
張兆聰：港股成交續旺 大勢仍安全
張兆聰：港股成交續旺 大勢仍安全
張兆聰：跟「股神」買安達保險
張兆聰：跟「股神」買安達保險
伍禮賢：騰訊音樂績佳 首次派息有驚喜
伍禮賢：騰訊音樂績佳 首次派息有驚喜
涂國彬：不變應萬變 金價待再創新高
涂國彬：不變應萬變 金價待再創新高
陳大為：散戶逼聯儲局「派福利」？
陳大為：散戶逼聯儲局「派福利」？
袁國守：單一主題基金忌大注
袁國守：單一主題基金忌大注
謝偉銓：負資產增 拖欠率仍低
謝偉銓：負資產增 拖欠率仍低
汽車「全保」包水浸 收費全面睇
汽車「全保」包水浸 收費全面睇
沈永年：管家服務提升業主居住體驗
沈永年：管家服務提升業主居住體驗
Dan McFetrich：AI融入工業軟件 推動創新增強功能
Dan McFetrich：AI融入工業軟件 推動創新增強功能
許健生：ChatGPT-4o：愈智能 愈像人
許健生：ChatGPT-4o：愈智能 愈像人
陳正犖：日圓短線未擺脫弱勢 關鍵支持留意149.3
陳正犖：日圓短線未擺脫弱勢 關鍵支持留意149.3
溫傑：健倍苗苗盈喜 業務前景具憧憬
溫傑：健倍苗苗盈喜 業務前景具憧憬
袁國守：港股技術超買 宜候回調至10天線再吸
袁國守：港股技術超買 宜候回調至10天線再吸
林少陽：內房政策全面轉向 利港股
林少陽：內房政策全面轉向 利港股
技術取勝：越秀房託升穿100天線
技術取勝：越秀房託升穿100天線
李聲揚：全球首富為何乏人關注？
李聲揚：全球首富為何乏人關注？
蔡金強：美政治需要 為7月減息鋪路
蔡金強：美政治需要 為7月減息鋪路
艾雲豪：體育俱樂部資產價格水漲船高
艾雲豪：體育俱樂部資產價格水漲船高
李順威：「基差交易」影響待觀察
李順威：「基差交易」影響待觀察
劉思明：港股隨時掉頭 非升浪結束
劉思明：港股隨時掉頭 非升浪結束
瑞銀亞洲：股價急彈 阿里牛58241
瑞銀亞洲：股價急彈 阿里牛58241
摩根大通亞洲：大市轉旺成交增 港交所牛56977
摩根大通亞洲：大市轉旺成交增 港交所牛56977
周顯：港交所輕視股民轉炒美股
周顯：港交所輕視股民轉炒美股
王弼：金銀價破頂 有機跑贏各大股市
王弼：金銀價破頂 有機跑贏各大股市
曾淵滄：中央出手救 內房股可加碼買
曾淵滄：中央出手救 內房股可加碼買
湯文亮：內地房地產最大問題
湯文亮：內地房地產最大問題
陳永傑：美大行料今年減息一兩次
陳永傑：美大行料今年減息一兩次
廖偉強：地產市場中的「流量密碼」
廖偉強：地產市場中的「流量密碼」
布少明：專才添動力 港樓租買看升
布少明：專才添動力 港樓租買看升
馬泰陽：「撤辣」穩信心 物業交投增
馬泰陽：「撤辣」穩信心 物業交投增
「撤辣」後 新盤連續3月破千宗成交 PARK SEASONS加推90伙 新地短期推NOVO 3B接力
「撤辣」後 新盤連續3月破千宗成交 PARK SEASONS加推90伙 新地短期推NOVO 3B接力
御景園兩房468萬沽 4年實蝕兩成
御景園兩房468萬沽 4年實蝕兩成
金朝陽攻迷你倉 6年開42分店
金朝陽攻迷你倉 6年開42分店
海外專才2.4萬租珀麗灣3房戶
海外專才2.4萬租珀麗灣3房戶
宏基資本大廈全層 近平手價放售
宏基資本大廈全層 近平手價放售
ONE STANLEY享海景 洋溢希臘風
ONE STANLEY享海景 洋溢希臘風
新盤搶客 將廣半月未開齋
新盤搶客 將廣半月未開齋
智能平台助MPF投資管理
智能平台助MPF投資管理