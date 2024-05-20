富達國際劉培乾上月測中內房政策轉向

政治局會議定調後 部委上周聯合出招

可以留意的是，富達國際亞洲經濟分析師劉培乾在上月25日「名人樓市論壇」見報、題為「政策開始托底 內房調整近尾聲」的報道中亦預測，隨着中國房地產政策也開始支持及托底，估計房地產市場調整亦可能已經進入尾聲，該報道中也提及內房藍籌華潤置地（1109）、中國海外（0688）及龍湖集團（0960）。

上月底召開的中共中央政治局會議提到「房地產市場供求關係的新變化」，強調要「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展」後，上周五人民銀行、國家金監總局、住建部等宣布4項支持房地產市場措施，包括設3000億元人民幣再貸款助地方政府購買待售房、取消首置按揭貸款的利率政策下限、降低個人住房公積金貸款利率、調整按揭貸款首期最低付款比例等，明顯均屬「托底」政策，料有助內房市場回穩。

劉培乾上述觀點上月25日見報以來，潤地、中海外及龍湖股價升勢凌厲、顯著跑贏大市（見圖），珠玉在前，故今期《Money Monday》封面故事她的同事Henk-Jan Rikkerink及王陶沙所提出的投資觀點亦值得重視。

另外，由於政策轉向屬重大利好，近日內房板塊升浪亦由大藍籌擴展向二三線股，故今期第19頁「技術取勝」欄目亦一改過往推介藍籌為主的取態，與讀者就多隻二三線內房股作技術分析，相關投資風險較高，若跟進的話須控制注碼。

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[封面故事]