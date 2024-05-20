明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港虛幣現貨ETF交投資產規模遠遜美

【明報專訊】香港首批6隻比特幣及以太幣現貨ETF成功趕在4月底上市，首創的實物申贖機制更容許投資者以虛幣申購或贖回ETF，發行商均指首次發行階段（IOP）約六成或以上均以實物認購。不過，相關ETF的交投量及管理資產規模（AUM）上市至今未見明顯增長，與美國現貨ETF今年1月上市後成交及AUM急增的表現差距甚遠，分析認為AUM及交投與主要虛幣價格走勢有關，長遠仍看好其潛力。

6隻虛幣現貨ETF同於4月30日上市，首日管理資產總額共22.9億元。雖然華夏管理費是各家基金當中最高，達0.99%，但華夏比特幣（3042）首日AUM規模已接近10億元水平。

AUM低首日3% 降至22.2億

ETF發行至今共經歷12個交易日，比特幣價格期間升約6.5%，以太幣則微跌2.9%，ETF整體AUM變化亦不大。聯交所數據顯示，整體AUM總額最多曾升至25.2億元水平，至上周五為22.23億元，較首日低3%，當中只有華夏比特幣ETF的AUM規模曾見10億元，嘉實以太幣（3179）AUM是6隻中最低，至上周五約為5600萬元。此外，比特幣ETF佔資產總值的85%，以太幣ETF則佔15%，反映比特幣仍是主流虛幣。

另外，6隻ETF首日成交達8761萬元後轉弱，日均成交約4103萬元。

資料顯示，發行虛幣現貨ETF的基金公司中，以華夏的造市商最多，截至5月8日及以港元計價，華夏比特幣共有7家造市商；博時HashKey比特幣ETF（3008）及嘉實比特幣（3439）分別有6家及4家，亦只有華夏比特幣的人民幣櫃台設造市商。

數據分析平台Kaiko報告指出，虛幣現貨ETF在全球層面的競爭正在升溫，不過香港ETF市場比美國市場小很多倍，令香港及美國首日交易量有落差，整體而言亞太地區對虛幣的需求似乎依然強勁。

壹財投資基金合伙人王俊傑認為，AUM變化不大主要因為流動性還沒放開，如果未來允許內地投資者和港股通購買，流動性會大為提高。他又指出，如果以太幣ETF未來可創新為投資者權益證明（PoS）質押產生收益，這個是全球首個創新，會吸引全球很多以太幣持有者投資及交易，後面AUM和成交量會增長很多。

此外，上周再有3家虛擬資產交易平台撤回VATP牌照申請，包括Huobi HK、IBTCEX及QuanXLab；Huobi HK及IBTCEX指基於市場環境變化而撤回申請，提醒用戶提款並即將關閉旗下平台。

上 / 下一篇新聞

打風開市擬延後實施 或最快年底推 消息：業界需時準備 當局不想風季出台免亂
打風開市擬延後實施 或最快年底推 消息：業界需時準備 當局不想風季出台免亂
股票買賣差價 港交所或分階段收窄
股票買賣差價 港交所或分階段收窄
宏利：港澳雙線發展 拓科技培訓人才
宏利：港澳雙線發展 拓科技培訓人才
聯塑分拆易達雲籌3億 今起招股
聯塑分拆易達雲籌3億 今起招股
富達國際：宏觀環境利好 中美股市看俏
富達國際：宏觀環境利好 中美股市看俏
跟李顯龍學AI 可從3招入手
跟李顯龍學AI 可從3招入手
富達國際劉培乾上月測中內房政策轉向
富達國際劉培乾上月測中內房政策轉向
博雷頓受惠國策 收入高增長
博雷頓受惠國策 收入高增長
COVA進軍澳門 擬續開新店 港開業30年 稱續為核心市場
COVA進軍澳門 擬續開新店 港開業30年 稱續為核心市場
New Era部署「收復失地」 計劃多區重開分店
New Era部署「收復失地」 計劃多區重開分店
法律界：夾份創業宜訂婚前協議 離婚或礙營運
法律界：夾份創業宜訂婚前協議 離婚或礙營運
電生理信號＋AI分析 快測藥物副作用
電生理信號＋AI分析 快測藥物副作用
擁深科技 去年數度獲獎
擁深科技 去年數度獲獎
「靈活現金寶」風險低 助閒錢增值
「靈活現金寶」風險低 助閒錢增值
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：候調整吸 港交所Call 24686
劉思明：候調整吸 港交所Call 24686
張兆聰：港股成交續旺 大勢仍安全
張兆聰：港股成交續旺 大勢仍安全
張兆聰：跟「股神」買安達保險
張兆聰：跟「股神」買安達保險
伍禮賢：騰訊音樂績佳 首次派息有驚喜
伍禮賢：騰訊音樂績佳 首次派息有驚喜
涂國彬：不變應萬變 金價待再創新高
涂國彬：不變應萬變 金價待再創新高
陳大為：散戶逼聯儲局「派福利」？
陳大為：散戶逼聯儲局「派福利」？
袁國守：單一主題基金忌大注
袁國守：單一主題基金忌大注
謝偉銓：負資產增 拖欠率仍低
謝偉銓：負資產增 拖欠率仍低
汽車「全保」包水浸 收費全面睇
汽車「全保」包水浸 收費全面睇
沈永年：管家服務提升業主居住體驗
沈永年：管家服務提升業主居住體驗
Dan McFetrich：AI融入工業軟件 推動創新增強功能
Dan McFetrich：AI融入工業軟件 推動創新增強功能
許健生：ChatGPT-4o：愈智能 愈像人
許健生：ChatGPT-4o：愈智能 愈像人
陳正犖：日圓短線未擺脫弱勢 關鍵支持留意149.3
陳正犖：日圓短線未擺脫弱勢 關鍵支持留意149.3
溫傑：健倍苗苗盈喜 業務前景具憧憬
溫傑：健倍苗苗盈喜 業務前景具憧憬
袁國守：港股技術超買 宜候回調至10天線再吸
袁國守：港股技術超買 宜候回調至10天線再吸
林少陽：內房政策全面轉向 利港股
林少陽：內房政策全面轉向 利港股
技術取勝：越秀房託升穿100天線
技術取勝：越秀房託升穿100天線
李聲揚：全球首富為何乏人關注？
李聲揚：全球首富為何乏人關注？
蔡金強：美政治需要 為7月減息鋪路
蔡金強：美政治需要 為7月減息鋪路
艾雲豪：體育俱樂部資產價格水漲船高
艾雲豪：體育俱樂部資產價格水漲船高
李順威：「基差交易」影響待觀察
李順威：「基差交易」影響待觀察
劉思明：港股隨時掉頭 非升浪結束
劉思明：港股隨時掉頭 非升浪結束
瑞銀亞洲：股價急彈 阿里牛58241
瑞銀亞洲：股價急彈 阿里牛58241
摩根大通亞洲：大市轉旺成交增 港交所牛56977
摩根大通亞洲：大市轉旺成交增 港交所牛56977
周顯：港交所輕視股民轉炒美股
周顯：港交所輕視股民轉炒美股
王弼：金銀價破頂 有機跑贏各大股市
王弼：金銀價破頂 有機跑贏各大股市
曾淵滄：中央出手救 內房股可加碼買
曾淵滄：中央出手救 內房股可加碼買
湯文亮：內地房地產最大問題
湯文亮：內地房地產最大問題
陳永傑：美大行料今年減息一兩次
陳永傑：美大行料今年減息一兩次
廖偉強：地產市場中的「流量密碼」
廖偉強：地產市場中的「流量密碼」
布少明：專才添動力 港樓租買看升
布少明：專才添動力 港樓租買看升
馬泰陽：「撤辣」穩信心 物業交投增
馬泰陽：「撤辣」穩信心 物業交投增
「撤辣」後 新盤連續3月破千宗成交 PARK SEASONS加推90伙 新地短期推NOVO 3B接力
「撤辣」後 新盤連續3月破千宗成交 PARK SEASONS加推90伙 新地短期推NOVO 3B接力
御景園兩房468萬沽 4年實蝕兩成
御景園兩房468萬沽 4年實蝕兩成
金朝陽攻迷你倉 6年開42分店
金朝陽攻迷你倉 6年開42分店
海外專才2.4萬租珀麗灣3房戶
海外專才2.4萬租珀麗灣3房戶
宏基資本大廈全層 近平手價放售
宏基資本大廈全層 近平手價放售
ONE STANLEY享海景 洋溢希臘風
ONE STANLEY享海景 洋溢希臘風
新盤搶客 將廣半月未開齋
新盤搶客 將廣半月未開齋
智能平台助MPF投資管理
智能平台助MPF投資管理