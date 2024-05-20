股票買賣差價 港交所或分階段收窄

香港股票買賣差價被視為投資者主要成本之一，買賣差價成本佔交易比例遠較其他主要市場為高。特首李家超去年10月發表的《施政報告》，已接納促進股票市場流動性專責小組的建議，港交所將於今季就收窄差價建議諮詢市場。

港交所：研增流動性措施 適時諮詢

消息指出，港交所傾向，不會建議一次過收窄所有股份的差價。內部討論時有意見認為，部分股份的差價若收窄，對交投量影響可能適得其反。今次諮詢亦不會建議如交易所買賣基金（ETF）般，為特定產品設特定價差表。至於窩輪、牛熊證的差價，則擬待輪證市場整體檢討時一併考慮，或不在今次諮詢建議之列。港交所發言人接受查詢時表示，正研究多項提升香港證券市場吸引力及流動性的措施，包括收窄買賣差價，將適時就方案諮詢市場。

現時現貨買賣差價，股價愈細，差價愈大。以股價0.01元至0.25元為例，每口差價相對股價百分比由10%至0.4%；股價0.5元以上至10元，相關百分比由2%至0.1%。相反，ETF產品，大部分價位的每口差價相對價格百分比，較現貨及輪證差價佔比低最少一半或以上，被視為是促進ETF產品高頻及套戥交易的關鍵之一。

業界倡先收窄藍籌差價

證監會前主席梁定邦表示，現時美國及歐洲市場的差價很窄，港股差價卻闊得多，認為收窄差價是大勢所趨。他認為分階段收窄合理，先收窄一部分股份差價，視乎效果再做，因有些股份若欠流動性，收窄差價作用不大；但若股份有很大流動性，收窄差價可吸引更多人買賣。由於恒指成分股通常都有一定流通性，最低限度可先選恒指成分股為首批收窄差價的股份。他又稱，中小經紀支持收窄差價，因想有更多交易及令交易更快，但收窄差價有可能影響部分大行「黑池」（即大型券商為客戶而設的大手交易對盤系統）生意。至於對冲基金等，收窄差價有利程式買賣。

金融服務界立法會議員李惟宏表示，業界對收窄差價有不同意見，個別股票差價太闊，確是交易成本一部分；但若差價收得太窄，亦不利散戶做「即日鮮」，故是否所有股票一律收窄，需要平衡；同意分階段進行，針對不同類型股票，如市值、交易量及股價等考慮。