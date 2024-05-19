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經濟
2024年5月19日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
內地救樓市 美上市內房概念股急升 中概股回勇 高盛料更多補助措施出台
道指連升5周 收市企穩4萬關再創新高
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張宗永：未能安慰投資者的「安慰函」
薛偉傑：無障礙電動輪椅 兼顧平地續航力
馮其十：三問內地新一輪樓市「去庫存」
馮其十：三問內地新一輪樓市「去庫存」
【明報專訊】化解房地產庫存已成為近日內地樓市政策的主要發力點。各地出台的包括支持住房「以舊換新」、收購開發商待售房屋用做保障房等政策，引發市場高度關注。近期A股房地產板塊也連續多日上漲。
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內地救樓市 美上市內房概念股急升 中概股回勇 高盛料更多補助措施出台
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