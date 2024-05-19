薛偉傑：無障礙電動輪椅 兼顧平地續航力

途齡科技（Libpet Tech）行政總裁徐華峰表示，該公司研發出一款嶄新的電動輪椅Libpet Power，特點是既可以上落樓梯，又不犧牲在平地上的續航力。

Libpet Power有兩種運作模式，在平地行駛時，它是使用4個車輪。當上落樓梯時才降下和切換至履帶底盤；當回到平地時，會把履帶底盤升起，回復使用4個車輪。這種設計的好處是，與固定使用履帶底盤的上落樓梯電動輪椅相比，在平地至少可以節省30%電力，所以Libpet Power續航力達36公里。

可切換履帶和車輪模式

另外，Libpet Power除了頭枕的角度需要用手調校之外，它的背靠、椅墊、腳踏都只需按一個鍵，就可以調校角度。而頭枕、背靠和兩邊的扶手都是以記憶棉製造。Libpet Power的後方還安裝了兩個激光雷達，當其他電動輪椅等行得太近時，就會發出警號提醒用戶。

Lipbet Power由香港研發、深圳組裝，售價約1.1萬美元，有大中小三個型號，將於6月開始接受訂購。該公司近日在貿發局主辦的醫療展中展出Lipbet Power，新加坡、澳洲、加拿大的入口商看到後，都表示有興趣引入。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]