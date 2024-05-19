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經濟
企業地球村

業主自行估算租值 「空想價」推高核心通脹

【明報專訊】美國住屋通脹成為焦點，當中由業主自行估算租值的業主等價租金（OER）成眾矢之的，被指無法準確反映實質通脹。有大行詬病，OER只是業主報上的「空想價格」，實際無人繳付這筆款項，然而OER升幅可佔核心通脹率兩成至三成。另有經濟師認為，OER不宜臨時抽走，否則政府會被看成「搬龍門」。

OER佔核心通脹逾兩成

美國1月份核心通脹報2.8%，單計OER就貢獻0.6個百分點，達9個月高位，也佔核心通脹逾兩成。此外，期內OER數據與主要住宅租金通脹差距是1995年以來最大，意味OER與其他住宅數據走勢不符。

OER自1980年代起已獲納入美國通脹數據，用以反映當地房租通脹。綜合外媒觀點，政府機構視置業為長期投資多於消費品，計算通脹時未有直接納入樓價，否則樓市一時升跌會令通脹數據波動。

OER計法是訪問業主，假設他們租出自家物業，應收多少租金，或者假設自己以租客身分租用自家物業，願付多少租金。政府亦會計入實際房租變幅，連同OER，結合兩者來反映美國住屋通脹。

穆迪：OER無法助大家了解通脹

瑞銀全球財富管理首席經濟師Paul Donovan去年指出，這個「空想的價格」正推高物價，業主實質收入增長遠遠強勁過通脹數據，有些地方的業主面臨的實質通脹可能低於1%。穆迪分析首席經濟師Mark Zandi批評，OER無法幫助大家了解通脹狀况。白宮經濟顧問委員會首席經濟學家Ernie Tedeschi認為指標應保留，否則或削弱大眾信任。

今年1月OER成美國整體通脹高企元兇，美國勞工統計局解釋，通脹飈升與OER中單戶獨立住宅（single-family-detached homes）的權重變動有關，該權重上調5個百分點，但強調只是部分原因。美國勞工統計局助理局長Rob Cage指出，由於今次變動，可以預期今年內數據會有些波動。

Columbia Threadneedle Investment利率策略師Ed Al-Hussainy形容，當局突然披露過往保密的方法論「頗不尋常」，也意味今年的方法論及權重改變對政府及市場人士有多重要，住屋通脹對於今年美聯儲利率政策轉向及步伐可謂舉足輕重。

[企業地球村]

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