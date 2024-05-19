明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

房租偏高撐起通脹 礙美聯儲減息

【明報專訊】全球觀望美聯儲幾時減息，但住屋通脹仍然撐起整體通脹，成市場焦點，就連美聯儲主席鮑威爾上周也形容房租數據「令人費解」。綜合外媒及地產公司數據，儘管現時美國房租仍然偏高，但主要是在疫情時飈高，當時最多曾單月按年飈16%，但每年只有小量單位更新租約，才令現在通脹數據仍在反映當時租金升幅。鮑威爾也表示，高息政策可能要維持更長時間才見效。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、《紐約時報》、美聯社、CNBC、Business Insider

美國4月份按年通脹報3.4%，過往較波動的兩個項目食品、能源通脹均見溫和，其通脹分別為2.2%與2.6%，離美聯儲的2%目標不遠。不過，主要住宅租金通脹率高達5.4%，較食品、能源項目高出一倍有多；若扣除住屋通脹及權重，整體通脹會跌至約2.3%。

倘扣除住屋通脹 整體通脹跌至2.3%

美聯儲主席鮑威爾形容房租「令人費解」，因新租賃公寓指標顯示租金不太上揚，該數據回軟，卻未納入政府當前指標中，反而現時房租指標反映了續租並加租的情况，促使房租通脹率偏高。鮑威爾指出，政府指標理應反映房租增長放緩。芝加哥聯邦儲備銀行行長Austan Goolsbee亦抱怨過，住宅表現不似預期，他相信往後表現會如願，否則美聯儲不容易將整體通脹降至2%。

業主分批加租 早年漲幅仍反映在近期數據

市場熱議美聯儲在遏制通脹路上已走到「最後一里」，只是住屋通脹仍然堅挺。據Zillow數據，近年美國房租升幅最急是在2021至2022年間，兩年內累漲23.9%，2022年2月升幅最誇張，按年大漲15.9%，因為當時在疫情下對住屋需求上升。到今年4月份，美國所有類型的房租按年升至3.6%，增速遠較疫情時放緩。

到近期新租出物業的租金升幅已經較兩年前大幅放緩，只是房租通脹依然高企，意味房租通脹與租盤市場價格不同步。舉例說，租金在2021年飈升，但不是所有租住單位的租金即時調整至市價，業主要逐步把單位一批一批地上調租金，於是早年的租金漲幅，緩慢地浮現到官方的住屋通脹數據上。不過，房租不是唯一滯後的數據，兩年前的汽車保險、醫院服務等項目漲價，仍反映在近期通脹數據。研究機構Inflation Insights創辦人Omair Sharif形容，這不是「最後一里」，而是「最後一次滯後」。

雖然新租出住宅的租金升幅已大幅放緩，但早年的升幅仍在推高近期物價指數。《華爾街日報》綜合經濟師意見，住屋通脹早晚會反映新租賃市場兩年前開始的價格放緩，但由於按揭利率高企，令更多租戶選擇續租而不置業，即使新租約的租金回落，亦要較長時間才能反映在整體通脹上。

本來市場預測去年至今年間大概已經將早年租金升幅反映完，然後住宅成本及整體通脹會相應回落，然而新舊租金的交替期比想像長得多，令數據滯後時間更長。《華爾街日報》指出，今日報告中的租金變化，其實是發生於6至9個月前。鮑威爾也承認，滯後時間比他們當初所想的長，預料高息政策要更長時間才見效，聯儲局未來按兵不動的可能性更高。

發展商加推租盤 料房租將降溫

由於租務市場暢旺，發展商也加緊建設更多單位。去年多達9.3萬個單戶住宅租盤落成，按年增39%，建設步伐有望延續至明年。外媒估計，隨着更多供應推出，有望消化租盤需求，為房租以至整體通脹降溫。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞