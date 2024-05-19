YOHO Hub II次輪沽204伙 擬今加推

已屆現樓的The YOHO Hub II，項目在次輪開售前接獲逾9000票，超購約41倍，值得留意，大部分入票人士屬首輪銷售的向隅客的重新入票，即「復活票」。據悉，項目全日售出204伙，佔推售213伙的96%，發展商擬今日加推，計劃本周進行新一輪銷售。

PARK SEASONS擬短期新一輪銷售

同屬鐵路新盤的日出康城PARK SEASONS，樓花期約18個月，會德豐今日將公布最新部署，計劃短期內開展新一輪銷售。據悉，整個SEASONS系列自今年3月開售至今，累售約721伙，套現逾45.6億元。

MIAMI QUAY I大手客

斥逾半億連購3伙3房

由會德豐等合作發展、已屆現樓的啟德跑道區MIAMI QUAY I，昨日獲買家斥逾半億元連購3伙。發展商表示，買家購入3個3房連套單位，成交金額逾5168萬元，其中1座26樓A室，實用716方呎，成交價1867.1萬元，實呎26,077元，是購入的3伙中，成交金額及呎價最高的單位。

另長實（1113）現樓項目元朗洪水橋#LYOS，今早以先到先得形式，推售28伙，個別單位折實價較2022年5月的價格低約兩成。

換樓客一筆過付1300萬

購天晉II 3房銀主盤

新盤銷情熾熱，反觀二手市場較遜色，減價始能售出。美聯營業經理羅定康表示，將軍澳天晉II錄銀主盤成交，單位屬5B座低層，實用791方呎，3房連套房戶，附設485方呎平台，連同一個車位出售，去年銀主開價1700萬元，惟乏人問津，銀行近期主動調低叫價400萬元或24%，以1300萬元放售，即獲區內換樓客洽詢，並全數支付樓價入市，實呎16,435元。原業主2013年2月以1121.28萬元購入，物業9年升值約16%。

個別業主急套現而選擇蝕讓離場，荔枝角碧海藍天錄蝕讓成交，有關單位為6座高層H室，屬實用588方呎3房，原業主以1030萬元放售，獲用家垂青，議價後減價14萬元或約1.4%後，以1016萬元易手，實呎17,279元。原業主2021年4月約1100萬元購入，持貨逾3年，帳面虧蝕84萬元或約7.6%，計算交易費用後，實蝕逾148萬元或逾13%。

[香港地產]