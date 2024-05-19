道指連升5周 收市企穩4萬關再創新高

重磅股中，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市升1.5%至177.46美元；超微（美：AMD）盤中最多曾升4.4%，收市報164.47美元，升1.14%；將在本周三（5月22日）公布第一季業績的Nvidia（美：NVDA）股價回吐，收市跌1.99%至924.79美元。此外，「迷因股」GameStop（美：GME）擬配售最多4500萬股，股價收市跌19.7%至22.21美元，蒸發全周升幅；AMC（美：AMC）亦回吐5.2%。Reddit（美：RDDT）與OpenAI達成合作協議，收市大升10%至62.04美元。道指合計已連升5周，上周再升1.2%；標指及納指亦連升4周，上周分別升1.5%及2.1%。

此外，受惠於預期減息機會升溫，國際金價上周五再次走強，企穩於2400美元水平，現貨金收市升1.6%，報2414.7美元，一周累升逾2%；現貨銀價曾升6.8%至每盎斯報31.5965美元，是11年以來新高。

減息預期升溫 金價升穿2400美元

歐洲股市偏軟，英、法和德國股市跌0.22%、0.26%和0.18%。另恒指夜期周五收報19,704點，較恒指收市高水150點；港股ADR比例指數收市報19,640點，升84點，料周一港股將高開。