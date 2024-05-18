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經濟
2024年5月18日星期六
睇樓手冊
中央救樓市 3000億再貸款助地方購房 人行組合拳出招 降首期撤房貸息下限
房產開發投資續不振 首4月跌幅擴至9.8%
惠譽：地方融資平台槓桿恐增
中國4月零售增2.3% 遠遜預期
內地超長期國債中標利率2.57厘
恒指升177點 成交1793億續旺
數字人幣錢包可用港手機號碼開立 金管局擴試點 可用於跨境支付不可轉帳
金管局阮國恒 任期延長兩年
對冲主權基金齊增持 阿里升7.5%
比亞迪電子「染藍」 恒指踢走碧服
佐丹奴新CEO：料8月更新5年戰略計劃
小鵬攻港 SUV G6意向價29.9萬
碧桂園清盤聆訊押後至6月11日
聯儲3官員放鷹：毋須急減息 金價重上2400美元 連升兩周
量化基金巨頭上季掃「網紅股」 食正升浪
卡地亞母公司 銷售1742億新高
億京九展轉軚申建1881伙住宅 總樓面逾147萬呎 大削商廈樓面至29萬呎
冒險樂園創辦人斥逾億 購荃灣地廠連車位
灣仔ONE WOOD ROAD上樓書 兩房460呎起
長情業主658萬沽置富 3房戶46年帳賺38倍
CCL連跌三周 累跌0.54%守146點
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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中央救樓市 3000億再貸款助地方購房 人行組合拳出招 降首期撤房貸息下限
房產開發投資續不振 首4月跌幅擴至9.8%
惠譽：地方融資平台槓桿恐增
中國4月零售增2.3% 遠遜預期
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