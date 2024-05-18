CCL連跌三周 累跌0.54%守146點

【明報專訊】樓價續反覆爭持。具體反映4月22日至28日市况的中原城市領先指數CCL，最新報146.09點，按周微跌0.14%。受新盤貼市價開售影響，CCL連跌3周共挫0.54%。中原研究部高級聯席董事楊明儀相信，短期樓價繼續反覆爭持，惟波幅將調低至144點到148點之間。以2月底港府「撤辣」後9周計，CCL累計升幅收窄至2.15%。
事實上，CCL仍處逾7年低位，於2017年1月底水平徘徊，指數較2021年8月的191.34點歷史高位，跌逾45點或23.65%，今年至今則暫跌0.76%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報146.63點，按周跌0.08%；CCL（中小型單位）報145.48點，按周跌0.10%；CCL Mass、CCL（中小型單位）齊跌2周，分別累跌0.18%及0.26%，兩指數續在2017年1月中水平徘徊。豪宅方面，CCL（大型單位）報149.17點，按周跌0.37%，指數在2017年3月底水平徘徊。
周末二手預約睇樓量升2.5%
另外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，今明兩天周末暫未有全新大型新盤展開首輪銷售，令部分購買力回流到二手市場，加上近日港股做好，重上19,000點以上，帶動市場氣氛。據利嘉閣估算，全港50個指標屋苑共錄1030組客戶於周末預約睇樓，較上周1005組，按周增2.5%，結束早前連跌六個周末的淡靜市况。