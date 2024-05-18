長情業主658萬沽置富 3房戶46年帳賺38倍

海逸長情業主沽3房 21年勁賺1329萬

與此同時，紅磡海逸豪園亦錄長情業主沽貨勁賺。利嘉閣高級聯席董事余美寶稱，海逸豪園17座中層A室，實用面積1113方呎、3房1套連工人房間隔，望海景，以「意頭價」1838萬元易手、實呎16,514元；原業主2003年約508.4萬元買入，持貨21年，帳面賺逾1329萬元或2.6倍。

另外，新界東指標屋苑沙田第一城，亦有業主帳賺逾八成。世紀21奇豐物業高級分行經理袁麗詩稱，沙田第一城第47座中層D室，實用面積304方呎兩房間隔、望園景，原業主叫價450萬元，放盤1個月獲洽購，減價18萬元或4%後，以432萬元沽出、實呎14,211元；原業主2011年斥235萬元購入，持貨13年，帳面賺197萬元或84%。

香港置業高級聯席董事唐荣花表示，將軍澳MONTEREY第6A座極低層實用面積492方呎兩房戶、望園景，原業主以約820萬元放盤約半年，議價後減40萬元或5%，以780萬元易手、實呎15,854元，低市價約5%，買家為首置客；原業主2017年4月以595.3萬元一手購入，持貨約6年，帳面仍賺184.7萬元或31%。

租賃方面，香港置業高級聯席董事翁嘉慧稱，奧運站柏景灣新錄3房租務成交，10座中層B室，實用面積848方呎，望海景，業主叫價約3.9萬元放租，議價後減價1500元或約4%，以3.75萬元租出、實用呎租44元；業主2019年以約1800萬元購入，租金回報約2.5厘。