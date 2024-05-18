明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

長情業主658萬沽置富 3房戶46年帳賺38倍

【明報專訊】市場聚焦新盤開售之際，二手物業市場不乏長情業主沽貨勁賺個案。中原分區營業經理葉偉明表示，薄扶林老牌屋苑置富花園6座低層F室，實用面積588方呎3房間隔、望園景，新近以658萬元成交、實呎11,190元，買家為用家；原業主早於1978年僅以16.9萬元一手購入，持貨長約46年，帳面勁賺逾641萬元或38倍。

海逸長情業主沽3房 21年勁賺1329萬

與此同時，紅磡海逸豪園亦錄長情業主沽貨勁賺。利嘉閣高級聯席董事余美寶稱，海逸豪園17座中層A室，實用面積1113方呎、3房1套連工人房間隔，望海景，以「意頭價」1838萬元易手、實呎16,514元；原業主2003年約508.4萬元買入，持貨21年，帳面賺逾1329萬元或2.6倍。

另外，新界東指標屋苑沙田第一城，亦有業主帳賺逾八成。世紀21奇豐物業高級分行經理袁麗詩稱，沙田第一城第47座中層D室，實用面積304方呎兩房間隔、望園景，原業主叫價450萬元，放盤1個月獲洽購，減價18萬元或4%後，以432萬元沽出、實呎14,211元；原業主2011年斥235萬元購入，持貨13年，帳面賺197萬元或84%。

香港置業高級聯席董事唐荣花表示，將軍澳MONTEREY第6A座極低層實用面積492方呎兩房戶、望園景，原業主以約820萬元放盤約半年，議價後減40萬元或5%，以780萬元易手、實呎15,854元，低市價約5%，買家為首置客；原業主2017年4月以595.3萬元一手購入，持貨約6年，帳面仍賺184.7萬元或31%。

租賃方面，香港置業高級聯席董事翁嘉慧稱，奧運站柏景灣新錄3房租務成交，10座中層B室，實用面積848方呎，望海景，業主叫價約3.9萬元放租，議價後減價1500元或約4%，以3.75萬元租出、實用呎租44元；業主2019年以約1800萬元購入，租金回報約2.5厘。

相關字詞﹕長情業主 柏景灣 沙田第一城 海逸豪園 置富花園

上 / 下一篇新聞