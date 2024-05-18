億京九展轉軚申建1881伙住宅 總樓面逾147萬呎 大削商廈樓面至29萬呎

明報記者 甘潔瑩

九展早前在商場貼出告示，宣布6月30日正式結束營運。正當外界以為業主億京及資策（0497）落實重建商廈之際，業主卻轉軚，表示要為項目重新定位，將項目轉作綜合發展，更降低發展地積比率及削減可建樓面約17%，並將項目加入住宅發展。億京等表示，擬議發展計劃響應及回應社會對房屋的市場需求，以及政府早前將九龍東3幅商業用地和前業安工廠大廈用地改劃為住宅用途的改劃計劃。

去年獲批177萬呎樓面 商廈佔142萬呎

據城規會文件顯示，申請人計劃以總地積比率6.144倍發展，較過去獲批方案7.4倍減低17%，擬建6幢36至37層高分層住宅、涉約1881伙（包括1254伙面積430至753方呎單位，以及627伙面積低於430方呎的單位），涉及92.43萬方呎。另興建1幢29層高商廈，以及1幢6層高混合零售、社福大樓，合共樓面約55萬方呎，其中寫字樓樓面約29萬方呎，較過去獲批商廈樓面約142萬方呎，大減約113萬方呎或80%。

資料顯示，億京及資策2021年斥逾百億元向合和購入九展後，隨即向城規會申請重建，以不多於地積比約7.4倍發展，興建3幢樓高23至25層高商廈，建築物高度限制最高140米。按地契顯示，項目將設12.15萬方呎「與展覽/與貿易有關用途的工業展覽館」，並將提供664個車位，總樓面涉約177.47萬方呎，與現時九展總樓面相同，而有關方案去年3月已獲城規會批出。

同區九倉補價21億建1782伙住宅

同區亦有發展商放棄發展商業項目，如九倉（0004）規劃重建逾10年的九龍灣九龍貨倉，早年已獲批重建約59萬方呎商廈，惟2021年爆疫後，九倉隨即變陣將項目轉作住宅發展，成功改劃用地後，更在翌年12月以近21億元完成補地價，每方呎樓面補價約2500元，可建樓面82.9萬方呎，提供1782個住宅單位。

舊樓強拍方面，接連有原作重建商業項目的舊樓被大業主放棄統一業權，其中金朝陽（0878）持有大部分業權的銅鑼灣希雲大廈，上月中進行強拍，惟金朝陽指考慮香港現時經濟狀况及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續下調，加上委託測量師編製之估值報告，重建市值僅約21億元，較項目底價低約13%，故放棄競投。另老牌家族永倫集團本周初亦放棄競投持有大部分業權的灣仔商廈金鐘大廈，而項目底價為8.01億元。