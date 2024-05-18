卡地亞母公司 銷售1742億新高

上季亞太區銷售跌16%

歷峰集團第四財季的亞太區銷售額下滑16%。整個集團在該季的銷售額，以實際匯率計算下降1%至48億歐元。儘管奢侈品行業前景疲軟，歷峰在2024財年的總銷售額，以實際匯率計算仍增長3%至206億歐元（約1742億港元），打破歷來紀錄。

歷峰集團創辦人兼主席Johann Rupert表示，受高基數效應影響，亞太區第四財季銷售轉弱，但其他市場較高的增幅抵消了這一影響，「正如我們所預測，中國需求的可持續反彈需一段時間」。

除業績以外，歷峰集團宣布旗下珠寶品牌Van Cleef & Arpels（VCA）行政總裁Nicolas Bos，將於6月1日起晉升為歷峰行政總裁。

Bos於1992年加入歷峰，並於2013年升任VCA行政總裁。他擔任歷峰行政總裁後，將向Rupert匯報，並負責管理集團所有品牌及市場，權責大於現任行政總裁Jerome Lambert，後者毋須管理卡地亞和VCA等主要品牌。Lambert仍將留任董事會，並擔任營運總監。73歲的Rupert已屆退休之年，他透露正與63歲的卡地亞行政總裁Cyrille Vigneron合作，準備他的繼任人選。

（綜合報道）

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