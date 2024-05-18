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經濟
國際金融

卡地亞母公司 銷售1742億新高

【明報專訊】亞太市場收入減少之際，卡地亞（Cartier）母企、瑞士歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）在截至3月底的2024財年銷售額創新高，另任命新行政總裁進行改組，其股價昨升逾5%。全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）及Gucci母企開雲集團（Kering）（法：KER）昨股價下滑。

上季亞太區銷售跌16%

歷峰集團第四財季的亞太區銷售額下滑16%。整個集團在該季的銷售額，以實際匯率計算下降1%至48億歐元。儘管奢侈品行業前景疲軟，歷峰在2024財年的總銷售額，以實際匯率計算仍增長3%至206億歐元（約1742億港元），打破歷來紀錄。

歷峰集團創辦人兼主席Johann Rupert表示，受高基數效應影響，亞太區第四財季銷售轉弱，但其他市場較高的增幅抵消了這一影響，「正如我們所預測，中國需求的可持續反彈需一段時間」。

除業績以外，歷峰集團宣布旗下珠寶品牌Van Cleef & Arpels（VCA）行政總裁Nicolas Bos，將於6月1日起晉升為歷峰行政總裁。

Bos於1992年加入歷峰，並於2013年升任VCA行政總裁。他擔任歷峰行政總裁後，將向Rupert匯報，並負責管理集團所有品牌及市場，權責大於現任行政總裁Jerome Lambert，後者毋須管理卡地亞和VCA等主要品牌。Lambert仍將留任董事會，並擔任營運總監。73歲的Rupert已屆退休之年，他透露正與63歲的卡地亞行政總裁Cyrille Vigneron合作，準備他的繼任人選。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕行政總裁 創新高 銷售 歷峰集團（Richemont） 卡地亞（Cartier ）

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