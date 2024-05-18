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經濟
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量化基金巨頭上季掃「網紅股」 食正升浪

【明報專訊】量化基金巨頭文藝復興科技（Renaissance Technologies）向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，其第一季抄底「網紅股」，購入了100萬股美國遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）（美：GME），並增持逾380萬股影院營運商AMC（美：AMC），似乎食正散戶逼空狂潮的「帶頭大哥」Roaring Kitty本周重出江湖帶來的「網紅股」升浪。

AMC和GameStop第一季股價分別跌39%和29%。受「帶頭大哥」發帖刺激，AMC周二曾高見每股11.88美元，較上周五收市的2.91美元，升逾3倍。GameStop周二曾升至64.83美元，較上周五收市的17.46美元升2.7倍。不過GameStop和AMC的股價在周三、周四已大幅回落。GameStop昨公布首季收入下滑，並將最多出售4500萬股普通股，拖累其股價午夜前挫27%。外界未知文藝復興科技在升浪前有否沽貨，不過Vanda Research的分析指出，量化基金應對散戶逼空的能力變強，「我們認為該基金本周很可能與散戶一起參與逼空，並較散戶更早獲利離場」。

此外，有「美國散戶大本營」之稱的社群媒體平台Reddit（美：RDDT），與生成式人工智能（GenAI）巨頭OpenAI達成合作協議，將社群平台的內容用於AI聊天機械人及其他新產品，而Reddit將引入更多AI工具。該合作將為Reddit帶來更多變現渠道，推動其股價早段升13％。OpenAI行政總裁Sam Altman雖沒有OpenAI股權，但在3月Reddit上市前，他透過多個實體持有Reddit近10%股份。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕逼空 文藝復興科技 量化基金 網紅股

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