聯儲3官員放鷹：毋須急減息 金價重上2400美元 連升兩周

受減息預期推動，美股三大指數周四刷新盤中新高，道指首次突破4萬點關口，但美聯儲官員重申對減息的審慎立場，令三大指數周四收市輕微下滑，至昨午夜前微升。受減息預期推動，金價昨晚重上每盎司2400美元，料將連續第2周上漲。隨着通脹回落、失業率低位徘徊，加上企業利潤強勁，美國幾乎所有投資領域表現向好。

統計：美近乎所有投資領域做好

據《華爾街日報》統計，過去6個月，美國科技股升幅達兩成，道指、標普500指數、羅素2000指數、美國公用事業股的升幅超過一成（見表）。波士頓的投資公司GMO指出，雖然增長型股票偏貴，但其他股票不貴，整體投資環境仍有很多合理選擇。

美聯儲官員再次釋出不急於減息的信號。梅斯特表示，由於供應鏈改善帶來的物價下行壓力較小，她預期通脹降溫速度較去年慢。她說最新數據表明，需要更長時間才能獲得減息的信心，在較長時間保持限制性政策是謹慎的。

威廉斯表示，目前沒有調整政策的理據，預期短期內通脹不會達到2%目標。巴爾金亦稱，需求要進一步降溫，才能讓通脹達到美聯儲的目標。同樣在今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，年底前減息可能是合適的。他維持今年將減息一次的預測。

日圓回軟 兌港元5算徘徊

在周一意外縮減買債後，日本央行周五在例行操作維持買債規模不變。日圓回軟，兌每美元昨低見155.98，每百日圓兌港元在5算徘徊。三井住友信託資產管理的分析指出，有理由認為日本央行維持買債規模不變，是因為日圓波動已經放緩，預期日本央行將在6月會議決定減少買債。

聯博控股表示，日本央行可能傾向於縮減資產負債表，而不是加息。Pimco和領航（Vanguard）則預計，日本央行今年會多次加息，因為巨大的日、美利差，令日圓兌美元偏軟。

日本央行行長植田和男昨表示，日本央行沒有立即出售ETF的計劃，當局須花時間來決定如何處理所持的ETF，選項包括會否在未來出售這些資產。

日本央行於3月結束長達8年的負利率政策，以及部分刺激經濟措施，包括自2010年開始實施的ETF等風險資產購買框架。由於憂慮到可能會破壞金融市場的穩定性，日本央行尚未訂定出售所持ETF及國債的計劃。

（綜合報道）

[國際金融]