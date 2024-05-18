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經濟

比亞迪電子「染藍」 恒指踢走碧服

【明報專訊】恒生指數有限公司在收市後公布季度檢討結果，比亞迪電子（0285）成功「染藍」，加入恒生指數，碧桂園服務（6098）則被剔除，令恒指成分股數目維持82隻。該公司同時調整國企指數成分股，加入紫金礦業（2899），剔除信義光能（0968），令成分股數目維持50隻。所有指數變動將由6月11日起生效。

國指納紫金 剔除信義光能

由於主要股東減持令流通系數上升，阿里巴巴（9988）及商湯（0020）分別在恒指及科指佔比上升，料觸發資金流入，但騰訊（0700）及美團（3690）分別在恒指及科指佔比則因超越8%單一股份上限而下調，追蹤指數的被動資金將相應減持。

金融業比重微升 資訊科技業稍降

恒指公司指出，恒生指數成分股變動後，恒指市值涵蓋率於3月28日為65.5%，假設恒指於本月14日調整，金融業佔恒指比重升0.36個百分點，至33.12%，但資訊科技業佔比下降0.97個百分點，至29.63%。

個別股份方面，比亞迪電子佔恒指比重0.22%，在資訊科技業中最小，阿里巴巴佔比則升0.13個百分點，至7.84%，不過，在恒指佔比分別達9.45%和8.14%的騰訊（0700）和匯控（0005）將齊調整至上限8%，被動資金因調整而流走。比亞迪電子昨天卻逆市微跌約0.1%，至33.8元；碧桂園服務則升9.8%，至6.82元，而紫金礦業昨升1.5%，至18.74元。

科指成分股沒有變動，但美團、小米（1810）、京東（9618）、騰訊和快手（1024）佔比將由8.4%至10.34%調整至上限8%，觸發資金流出。

此外，恒生香港上市生物科技指數更換3隻成分股，恒生綜合指數加入速騰聚創（2498），有望在季檢生效後短期迎來北水。

相關字詞﹕美團 商湯 阿里巴巴 紫金礦業 信義光能 比亞迪電子 恒生指數

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