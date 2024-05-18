對冲主權基金齊增持 阿里升7.5%

成交達94.9億 僅次騰訊

根據機構投資者向美國交監會呈報的季度披露文件，在截至今年3月底的首季，電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型、美國對冲基金經理Michael Burry旗下Scion Asset Management，繼2月披露去年第四季增持阿里股份後，再度增持阿里共5萬股，至12.5萬股，增幅67%，總值約900萬美元，成為Scion第二大持有的股份；Scion同時增持京東集團（9618）股份80%至36萬股，成為持股最大股份，並對另一中概科網股百度（9888）開倉作新投資。

另億萬富豪David Tepper旗下避險基金Appaloosa Lp更大手掃入690萬股，持倉升約1.6倍，至1125萬股，令該批股份成為其67億美元股票投資組合中的最大持股，成為阿里巴巴最大投資者之一。至於美銀及富達亦分別加碼586萬及371.5萬股。被形容為「中國巴菲特」的段永平所管理的投資旗艦H&H International Investment亦披露增持88.6萬股阿里巴巴存託股份。

除吸引私人投資者撈底，阿里更獲主權基金看好，沙特阿拉伯旗下的公共投資基金（PIF）增持約15.4萬股，增持幅度達11%，成為該基金在首季增持最多的股份，而且是在一年內第二度增持該股，持股總數升至161萬股。

根據Nasdaq.com整合SEC的機構呈報紀錄，五大增持機構投資者首季增持的股數，遠較五大減持機構為多。期間美國對冲基金Arrowstreet Capital在首季大舉減持阿里巴巴倉量達87.4%，沽出368.7萬股，持倉降至53.2萬股，貝萊德及摩根大通亦分別減持阿里巴巴倉量48.3%和17.5%；新加坡政府投資旗艦淡馬錫也沽出35.6萬股，但減幅3.7%相對溫和，仍持920.8萬股。