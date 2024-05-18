恒指升177點 成交1793億續旺

資金需求急增 港匯曾升穿7.8

恒指昨日高開148點，早段曾由升轉跌，不過午後愈升愈有，收市升177點或0.91%，報19,553點；國指升63點或0.92%，報6934點；恒生科技指數收報4112點，升0.99%，大市成交金額1793億元，港匯亦曾升穿7.8水平（見圖），反映資金需求急增。一周合計，恒指及國指均連升4周，恒指本周累升3.11%或589點，國指累升3.21%或215點，科指則累升3.79%或150點。

港股表現回勇，吸引北水繼續入市，昨日北水南下合計淨流入59.57億元，較上日大增近五成，累計連續第2日流入。

上證綜指昨收報3154點，升31點或1.01%；深證成指收報9709點，升105點或1.1%，成交額4978億元。一周累計，上證綜指及深證成指累跌0.02%及0.22%。

傳平保續擬減持 匯控逆市跌2%

科網股有支持，阿里巴巴（9988）收市報85.7元，升7.53%；京東（9618）及百度（9888）績後分別升1.3%及2.3%，騰訊（0700）收市升0.4%至395元。市傳平保（2318）有意進一步減持匯控（0005），平保收市升5.7%至9.3%，不過匯控就逆市跌2.2%至68.55元。

分析：2萬關阻力較大

耀才證券研究部總監植耀輝表示，暫未有其他不利消息出台之下「升市莫估頂」，港股近日成交亦大增至1800億元水平，在成交配合下，如果個別股份發力仍有機會再試高位。但他提醒，恒指累計已連升四周，累積更大調整壓力，如升至2萬點關口位，投資者有機會沽貨離場，相信有較大阻力，不太建議現時追入股份。