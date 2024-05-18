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經濟

中國4月零售增2.3% 遠遜預期

【明報專訊】內地經濟延續需求弱於供給的趨勢，國統局公布4月零售總額按年增2.3%（見表），低於市場預期的3.7%，亦較3月增速3.1%放緩，固定資產投資首4個月按年增4.2%，低於市場預期的4.6%。不過製造業和基建投資維持穩定，4月工業增加值按年增6.7%，好過市場預期的5.5%。昨日內地再出招加強財政刺激，分析認為今年即使經濟活動放緩，政府也可加強政策達到5%增長目標，不過4月數據顯示經濟存有結構問題，往後經濟增速續會放緩。

去年4月疫後生活大致復常，低基數因素不再，加上今年4月較去年缺少兩日勞動節長假，服務業生產指數按年增速由3月的5%降至3.5%，餐飲收入增速由6.9%再降至4.4%。商品消費由2.7%進一步放緩至2%，過去推動增長的汽車類消費，按年跌幅擴大至5.6%，服裝、珠寶類消費亦轉跌。國統局新聞發言人兼總經濟師劉愛華表示，今年消費市場總體持續恢復，但居民消費能力和信心仍待進一步提升，隨着消費新場景出現、新業態融合，消費品以舊換新等促消費政策逐步落實，消費潛力有望持續釋放。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，疫情前內地居民已有增加儲蓄減少消費的趨勢，現時服務業周期反彈完結，內地人對經濟信心未有改變，4月數據顯示消費氣氛不佳，後續增長料仍放緩。即使內地推出汽車、家電等消費刺激，但居民收入尚未回復較快增長，房價下跌影響消費信心。

分析：GDP「保5」須靠政府推動

雖然預期消費、房地產增速繼續放緩，吳卓殷認為今年有1萬億元人民幣超長期特別債券支持基建，內地亦可因應經濟表現加推貨幣和財政刺激政策，能夠支持今年達到5%增長目標，惟往後數年將維持減速趨勢。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，超長期特別債券用於穩定經濟和發展關鍵戰略產業，及後固投將會受惠債券資金投放回升。4月高技術製造業增加值達11.3%，工業生產在高科技轉型推動下，將為次季經濟主要增長動力。宋林認為，4月經濟數據顯示過去幾年持續謹慎的情緒，需要一段時間恢復，民企和家庭情緒仍然低迷，抑制整體增長。今年經濟增長可能須依賴政府推動，當局已經開始推出支持措施，料未來幾個月逐漸在經濟反映，不過今年要實現5%增長目標，仍有政策工作要做。

相關字詞﹕固定資產投資 以舊換新 基建投資 製造業 消費 中國經濟

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