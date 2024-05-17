巴郡首披露重倉安達保險 總值523億

佔巴郡美股組合2% 第九大重倉股

SEC要求在美國管理超過1億美元的基金經理須在監管文件披露所持的資產，但他們可要求保密處理部分倉位。巴郡去年要求SEC豁免其申報至少一隻股票的交易狀况。對於巴郡為何在增持安達保險時申請保密，馬里蘭大學史密斯商學院金融學教授David Kass指出，數以百萬投資者追隨巴菲特的股票買賣策略，因此他對這問題比其他人敏感。巴郡目前持有的安達保險股份，相當於該股總股權的6%。

安達保險提供住宅、汽車和責任保險等產品。隨着商業保險價格上漲，其過去5年的市值增長四分之三，達到超過1000億美元，是全球規模最大保險公司之一。不過，馬里蘭州巴爾的摩大橋3月遭貨輪撞擊導致坍塌事故，安達保險是承保人之一。它將要向馬里蘭州政府支付一筆價值3.5億美元的賠償，而這是安達保險在此事故的賠償上限。

CFRA Research分析師Cathy Seifert表示，巴郡對財產傷亡保險瞭如指掌，因此安達保險對巴郡是具吸引力的投資。巴郡目前擁有Geico和National Indemnity等保險公司。巴菲特曾表示，巴郡的財產及傷亡保險業務是集團的核心，有助於產生流動資金用於再投資。

（綜合報道）

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