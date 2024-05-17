海璇園景1房呎租71元 逼近海景戶價

大角嘴利奧坊系列屋苑亦連錄租賃成交。中原分行首席分區營業經理王秉義表示，利奧坊‧曦岸2座低層J室，實用193方呎，屬開放式間隔，望內園，以月租1.28萬元租出，實用呎租66元。

利奧坊‧曦岸開放式戶呎租66元

上述單位業主2020年6月474.7萬元購入，租金回報約3.2厘。現時整個利奧坊放租盤約10間，其中1房戶佔約7間。

香港置業分行營業經理周栢達稱，利奧坊．凱岸2座中層C室，實用面積約252方呎，1房間隔，向南望部分海景，以月租1.6萬元租出，實用呎租約63.5元，租客為內地客，睇樓1次即決定承租。業主2018年7月約694.1萬元購入，租金回報約2.8厘。

另外，美聯區域經理翟安暉指出，元朗GRAND YOHO 5座高層E室，實用899方呎，3房1套連士多房及工人套間隔，現以3.1萬元租出，呎租34.5元，租客為同屋苑業主，現租出原有單位後再轉租大單位，即所謂「雙租一族」。業主則於2018年1964.3萬元一手購入，租金回報約1.9厘。