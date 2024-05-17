明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

楊受成胞弟2400萬沽樂活台 實呎不足2萬 仍帳賺逾千萬

【明報專訊】「撤辣」後二手市場頻見名人沽貨成交，由英皇金融董事總經理、楊受成胞弟楊力成持有的跑馬地樂活台中層3房戶，實用1213方呎，3房1套連儲物室及工人房間隔，近日以2400萬元沽出，實呎19,786元，由於樂活台過往成交疏落，是次成交呎價料為屋苑最少3年新低。原業主2009年1360萬元購入，帳面仍大賺1040萬元或76%。

大型屋苑方面，元朗新盤THE YOHO Hub II明日開展次輪銷售前，同區指標屋苑YOHO Midtown新錄1房二手成交，美聯助理區域經理馮根明表示，YOHO Midtown第2座高層A室，實用面積約418方呎1房間隔，3個月前以約620萬元放售，議價後減價25萬元或4%，以約595萬元獲承接、實呎14,234元。原業主2013年以423萬元購入單位，現帳面獲利約172萬元或41%。

嘉湖3房508萬易手 17年升近3倍

利嘉閣分行經理張啟源稱，天水圍嘉湖山莊本月暫錄約15宗二手成交，已達上月全月22宗近七成水平，最新成交賞湖居2座低層A室，實用639方呎，3房1套間隔，望開揚景，原以580萬元放售，議價後減至508萬元易手，累減72萬元或12%，實呎7950元。原業主2007年約128萬元買入，持貨約17年帳面獲利約380萬元或近3倍。

將軍澳二手交投亦見活躍。中原分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳THE PARKSIDE 1A座中高層D室，實用541方呎，兩房連儲物室間隔，望內園景，以873萬元易手，實呎16,137元。原業主2021年4月以1000萬元購入，帳面蝕127萬元或13%，連使費料實蝕約180萬元或18%。

將中海景3房7個月來首破千萬成交

此外，美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳中心本月暫錄約7宗二手買賣，已超過上月全月4宗的紀錄，並新錄5月首宗逾千萬元二手成交，位於5座極高層C室，實用684方呎、3房1套間隔，望海景，以1012萬元易手、實呎14,795元，料為屋苑同類戶型自去年10月後，約7個月來首破千萬元成交。原業主早於2003年8月以228萬元一手購入，持貨約21年，帳面賺約784萬元或3.4倍。

上 / 下一篇新聞

騰訊曾上400元 大市成交破2000億 恒指見9個月高 內房內銀內險上揚
騰訊曾上400元 大市成交破2000億 恒指見9個月高 內房內銀內險上揚
大行齊唱好騰訊 大摩：BATM中首選
大行齊唱好騰訊 大摩：BATM中首選
國新辦傳今公布 保交樓購存量房政策
國新辦傳今公布 保交樓購存量房政策
京東首季經調整純利升17%
京東首季經調整純利升17%
百度首季經調整盈利升22% 美股早段低開
百度首季經調整盈利升22% 美股早段低開
內地客遊港澳台較疫前跌26% Mastercard：待港匯回落情况始好轉
內地客遊港澳台較疫前跌26% Mastercard：待港匯回落情况始好轉
新世界伙國企深業 簽署北都合作協議
新世界伙國企深業 簽署北都合作協議
顧明均入稟質疑浸聯會等涉騙法庭 港鐵獨董疑捲入
顧明均入稟質疑浸聯會等涉騙法庭 港鐵獨董疑捲入
美眾院法案將表決 藥明康德：反對不合理定義
美眾院法案將表決 藥明康德：反對不合理定義
盛禾生物下周二招股 2727元入場
盛禾生物下周二招股 2727元入場
SHEIN主席：上市地點未定
SHEIN主席：上市地點未定
外媒：匯控傾向內部人選 接任行政總裁
外媒：匯控傾向內部人選 接任行政總裁
內媒：理想汽車裁員18%
內媒：理想汽車裁員18%
日首季年化GDP跌2% 個人消費連縮4季
日首季年化GDP跌2% 個人消費連縮4季
巴郡首披露重倉安達保險 總值523億
巴郡首披露重倉安達保險 總值523億
道指升破4萬點創歷史高位 3年多升萬點 歷來最快
道指升破4萬點創歷史高位 3年多升萬點 歷來最快
張兆聰：受惠去庫存政策 保利置業可吼
張兆聰：受惠去庫存政策 保利置業可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：太平洋航運可跑贏同業
植耀輝：太平洋航運可跑贏同業
葉創成：從星政權交接看投資港股
葉創成：從星政權交接看投資港股
技術取勝：平保短線或上試49元
技術取勝：平保短線或上試49元
盧駿匡：恒指升勢急 調整風險高
盧駿匡：恒指升勢急 調整風險高
劉思明：港股流動性改善 內房建材股做好
劉思明：港股流動性改善 內房建材股做好
周顯：推一股一股買 要逐步實行
周顯：推一股一股買 要逐步實行
湯文亮：如果唔想被call loan 最好去銀行打工
湯文亮：如果唔想被call loan 最好去銀行打工
投資抗通脹 推升日本一手住宅價
投資抗通脹 推升日本一手住宅價
加多利峯撻訂複式戶4500萬再售出 成交價較5年前挫逾四成 實呎約2.1萬
加多利峯撻訂複式戶4500萬再售出 成交價較5年前挫逾四成 實呎約2.1萬
雨後12伙餘貨加價最多3%
雨後12伙餘貨加價最多3%
黎永滔2800萬沽美麗都舖 15年帳蝕2000萬
黎永滔2800萬沽美麗都舖 15年帳蝕2000萬
海璇園景1房呎租71元 逼近海景戶價
海璇園景1房呎租71元 逼近海景戶價