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經濟

香港地產

雨後12伙餘貨加價最多3%

【明報專訊】市場聚焦元朗The YOHO Hub II明日開展次輪銷售之際，長實（1113）元朗洪水橋現樓#LYOS，日前突擊公布減價約兩成促銷餘貨後，元朗同區由星星地產（1560）發展、已屆現樓的雨後卻提價推出餘貨，昨日修訂價單，12伙分佈於10樓或以下的低層單位，加價0.75%至3%，平均加幅1.3%。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，以9樓J室為例，屬實用面積592方呎3房戶，折實價715.7萬元，最新調高至737.2萬元，加幅3%。

YOHO Hub次輪收逾9000票 超額41倍

雨後去年推出迄今累沽約258伙，佔全盤單位總數335伙接近八成，套現總額逾15.5億元。至於新地（0016）元朗The YOHO Hub II，明日次輪以發價單銷售的213伙，昨晚8時截止認購登記，據初步估算，過去5日收逾9000票，超額約41倍，入票人士相信主要屬上周六首輪銷售的向隅客的重新入票，即市場俗稱的「復活票」。

另新地同系元朗現樓Grand YOHO第2期，透過招標最新售出第3座50樓E室，實用面積1298方呎4房間隔、連平台和天台，成交價逾3177萬元、實呎2.44萬元。據成交紀錄冊顯示，買家成交期720日，但如提早於480日完成交易，可獲6%回贈。泛海（0129）元朗洪水橋滙都I，亦新售出第3座1樓A02室，實用面積340方呎1房戶，成交價387.48萬元、實呎1.14萬元。

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