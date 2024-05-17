明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
環球樓市

投資策略

投資抗通脹 推升日本一手住宅價

【明報專訊】日圓持續偏軟，加上當地低息環境，不止吸引海外資金流入日本樓市，隨着國內有意投資房產抗通脹人士增加，推升本地置業需求。業界人士普遍預期，除需求上升外，建築成本持續上揚，以及一二手公寓新供應減少，也支持日本一手公寓價格向好。

首都圈一手平均價按年升9.5%

近期日本一手公寓市場持續升溫，據日本不動產經濟研究所數據，截至今年3月底止2023財年，日本包括東京23區、東京都下、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣的東京圈，也稱首都圈，一手公寓平均售價按年升9.5%，至7566萬日圓，其中東京都下一手公寓平均售價按年升3%，至5375萬日圓，東京23區按年升5.7%，至約1.05億日圓。至於東京都周邊縣，以神奈川縣升幅最大，一手公寓平均售價按年大升12.6%，至6145萬日圓，千葉縣按年升11.9%，至5067萬日圓。

至於包括大阪市、京都市、神戶市、兵庫縣等地區的近畿圈，2023財年的一手公寓平均售價按年升5.5%，至4935萬日圓；其中神戶市一手公寓均價按年升49.7%，至5694萬日圓；京都市一手公寓價按年升23.6%，至6002萬日圓。當地地產代理認為，除建築材料價格及建築工人薪酬等成本上升，本地及海外投資需求增加，對日本一手公寓價格有一定支持。

需求強勁 東京都心二手樓價仍向好

不過，二手公寓價格錄輕微跌幅，據日本房地產研究調查公司東京Kantei研究，由於二手公寓價格於過去一段時間累積一定升幅，部分潛在買家選擇轉向獨立屋市場，有部分轉向租賃市場，導致日本大部分地區二手公寓價格受壓，日本首都圈3月份二手公寓平均售價按年跌3.7%，按月微跌0.6%，至4680萬日圓；但其中東京都二手公寓平均售價按年升0.2%，按月升0.6%，至6465萬日圓，東京23區二手公寓價按年升3%，按月升0.5%，至7242萬日圓，而東京都心6區二手公寓平均售價按更大升13.1%，按月亦升1.1%，至1.15億日圓。

該公司主任研究員高橋雅之早前接受日媒訪問時指出，儘管不少地區二手公寓價格出現調整，但東京都心需求仍強勁，加上市場普遍預期該區樓價將持續上升，不少業主持貨觀望下，2023年春季開始都心地區的二手公寓供應逐步減少，支持區內樓格向好。當地地產代理亦指，近月地理位置及樓齡條件較佳二手公寓的投資需求相對穩定，以致不同地區的二手公寓價格走勢愈來愈參差。

東京都周邊近畿圈二手樓價均跌

東京都周邊縣方面，普遍錄得跌幅。參考Kantei數據，3月份埼玉縣二手公寓平均價格按年跌4.6%，按月跌1.1%至2912萬日圓，跌幅最大；至於近畿圈3月份二手公寓平均售價按年跌2.2%，按月微跌1.4%至2831萬日圓，其中以兵庫縣跌幅較大，二手公寓平均售價按年跌2.9%，按月則跌2.3%，至2461萬日圓，大阪府按年亦跌2.5%，按月跌1.7%，至3026萬日圓，但大阪市中心6區二手公寓均價則逆市上升，按年錄3.5%升幅，按月亦升2%，至5460萬日圓。

不止二手公寓供應減少，近年建築成本上漲正影響一手公寓供應。據不動產經濟研究所的數據顯示，日本首都圈截至今年3月底止2023財年，全年新建公寓總數約2.68萬戶，按年跌6.4%，而近畿圈則為約1.58萬戶，按年減少8.5%。市場憧憬，隨着新供應持續減少，未來新盤開價或有提升空間，尤其是地理位置較理想的新盤。

儘管日本公寓的新供應較少，近年仍有一手盤來港銷售。柏實道頓堀是其中之一，該項目位於大阪中央區，鄰近道頓堀商店街及心齋橋筋商店街，由柏舟日本投資株式會社及Pressance co發展，樓高15層，合共提供56伙兩房連露台單位。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

相關字詞﹕環球樓市 日本大阪樓市

上 / 下一篇新聞

騰訊曾上400元 大市成交破2000億 恒指見9個月高 內房內銀內險上揚
騰訊曾上400元 大市成交破2000億 恒指見9個月高 內房內銀內險上揚
大行齊唱好騰訊 大摩：BATM中首選
大行齊唱好騰訊 大摩：BATM中首選
國新辦傳今公布 保交樓購存量房政策
國新辦傳今公布 保交樓購存量房政策
京東首季經調整純利升17%
京東首季經調整純利升17%
百度首季經調整盈利升22% 美股早段低開
百度首季經調整盈利升22% 美股早段低開
內地客遊港澳台較疫前跌26% Mastercard：待港匯回落情况始好轉
內地客遊港澳台較疫前跌26% Mastercard：待港匯回落情况始好轉
新世界伙國企深業 簽署北都合作協議
新世界伙國企深業 簽署北都合作協議
顧明均入稟質疑浸聯會等涉騙法庭 港鐵獨董疑捲入
顧明均入稟質疑浸聯會等涉騙法庭 港鐵獨董疑捲入
美眾院法案將表決 藥明康德：反對不合理定義
美眾院法案將表決 藥明康德：反對不合理定義
盛禾生物下周二招股 2727元入場
盛禾生物下周二招股 2727元入場
SHEIN主席：上市地點未定
SHEIN主席：上市地點未定
外媒：匯控傾向內部人選 接任行政總裁
外媒：匯控傾向內部人選 接任行政總裁
內媒：理想汽車裁員18%
內媒：理想汽車裁員18%
日首季年化GDP跌2% 個人消費連縮4季
日首季年化GDP跌2% 個人消費連縮4季
巴郡首披露重倉安達保險 總值523億
巴郡首披露重倉安達保險 總值523億
道指升破4萬點創歷史高位 3年多升萬點 歷來最快
道指升破4萬點創歷史高位 3年多升萬點 歷來最快
張兆聰：受惠去庫存政策 保利置業可吼
張兆聰：受惠去庫存政策 保利置業可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：太平洋航運可跑贏同業
植耀輝：太平洋航運可跑贏同業
葉創成：從星政權交接看投資港股
葉創成：從星政權交接看投資港股
技術取勝：平保短線或上試49元
技術取勝：平保短線或上試49元
盧駿匡：恒指升勢急 調整風險高
盧駿匡：恒指升勢急 調整風險高
劉思明：港股流動性改善 內房建材股做好
劉思明：港股流動性改善 內房建材股做好
周顯：推一股一股買 要逐步實行
周顯：推一股一股買 要逐步實行
湯文亮：如果唔想被call loan 最好去銀行打工
湯文亮：如果唔想被call loan 最好去銀行打工
加多利峯撻訂複式戶4500萬再售出 成交價較5年前挫逾四成 實呎約2.1萬
加多利峯撻訂複式戶4500萬再售出 成交價較5年前挫逾四成 實呎約2.1萬
雨後12伙餘貨加價最多3%
雨後12伙餘貨加價最多3%
黎永滔2800萬沽美麗都舖 15年帳蝕2000萬
黎永滔2800萬沽美麗都舖 15年帳蝕2000萬
楊受成胞弟2400萬沽樂活台 實呎不足2萬 仍帳賺逾千萬
楊受成胞弟2400萬沽樂活台 實呎不足2萬 仍帳賺逾千萬
海璇園景1房呎租71元 逼近海景戶價
海璇園景1房呎租71元 逼近海景戶價