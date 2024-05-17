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經濟
2024年5月17日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
騰訊曾上400元 大市成交破2000億 恒指見9個月高 內房內銀內險上揚
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美眾院法案將表決 藥明康德：反對不合理定義
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技術取勝：平保短線或上試49元
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劉思明：港股流動性改善 內房建材股做好
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加多利峯撻訂複式戶4500萬再售出 成交價較5年前挫逾四成 實呎約2.1萬
雨後12伙餘貨加價最多3%
黎永滔2800萬沽美麗都舖 15年帳蝕2000萬
楊受成胞弟2400萬沽樂活台 實呎不足2萬 仍帳賺逾千萬
海璇園景1房呎租71元 逼近海景戶價
劉思明：港股流動性改善 內房建材股做好
【明報專訊】美股三大指數破頂，港股保持強勢恒指漲1.6%，但升勢極其集中。內房建材以至中資金融股做好；港股流動性改善，本地資產股亦受到追捧。
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