明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：從星政權交接看投資港股

【明報專訊】作為投資版記者，筆者日常工作中與不少新加坡人接觸，他/她們個別是國際私人銀行投資總監，部分是環球金融機構的企業傳訊部要員，感覺是他/她們往往精通中英文，投資知識豐富，也具備國際視野，很值得學習，故對新加坡也有很好的印象。正因如此，作為新加坡已故國父李光耀長子的李顯龍在前日交棒予黃循財接任第四任總理，轉為出任國務資政，風高亮節，筆者十分留意此事件，除了前晚在電視看了逾1小時黃循財總理就職典禮直播外，近日也看了不少李顯龍及黃循財的公開演講及傳媒訪問，獲益良多，而且筆者亦認為，是次新加坡政權順利交接也帶來一些港股投資啟示，下文將會就此交代。

像李光耀很多公開演講成為傳世經典般，李顯龍今年5月1日勞動節發表總理任期內最後一次重要公開演講，也提出不少精闢觀點，例如他提到新加坡能夠取得成功，原因是有卓越的政治制度，所以在經濟及社會上才能夠卓越，強調需要的是卓越，而非普通、合格或平均，否則新加坡便會出現重大麻煩（Getting our politics right is absolutely crucial. Please understand: we have succeeded, and Singapore has made exceptional economic and social gains, because our system is exceptional. It is not because we are ordinary, we pass; it is because we are exceptional - distinction with star. Then only can you have performance that is a distinction with star. The system does not have to fail outright for Singapore to get into trouble. Even if we just become ordinary, average, we will already be in serious trouble.）。

投資港股賺錢 需要卓越技巧

將李顯龍上述治國理念套用於投資市場，經歷恒指在2020年至2023年歷史性連續4年按年下跌後，筆者認為，要在港股長期投資取得理想回報，需要的同樣是卓越，而非普通、合格或平均，過程中除了要審慎選股外，適時買賣亦十分重要。當然，分散投資至本港以外其他股市，以及至股票以外的資產，也屬不可或缺。

另外，近年港股表現不濟，除了宏觀經濟挑戰外，不少上市公司的企業管治亦明顯有問題，個別管理層不合理地收取高薪及獲發認股權，損害小股東利益，筆者日後也會善用手中一票，在股東會上就此投反對票，未來會就此在本欄分享更多。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕恒指 港股 卓越 黃循財 李顯龍 李光耀 政權交接 新加坡

上 / 下一篇新聞

騰訊曾上400元 大市成交破2000億 恒指見9個月高 內房內銀內險上揚
騰訊曾上400元 大市成交破2000億 恒指見9個月高 內房內銀內險上揚
大行齊唱好騰訊 大摩：BATM中首選
大行齊唱好騰訊 大摩：BATM中首選
國新辦傳今公布 保交樓購存量房政策
國新辦傳今公布 保交樓購存量房政策
京東首季經調整純利升17%
京東首季經調整純利升17%
百度首季經調整盈利升22% 美股早段低開
百度首季經調整盈利升22% 美股早段低開
內地客遊港澳台較疫前跌26% Mastercard：待港匯回落情况始好轉
內地客遊港澳台較疫前跌26% Mastercard：待港匯回落情况始好轉
新世界伙國企深業 簽署北都合作協議
新世界伙國企深業 簽署北都合作協議
顧明均入稟質疑浸聯會等涉騙法庭 港鐵獨董疑捲入
顧明均入稟質疑浸聯會等涉騙法庭 港鐵獨董疑捲入
美眾院法案將表決 藥明康德：反對不合理定義
美眾院法案將表決 藥明康德：反對不合理定義
盛禾生物下周二招股 2727元入場
盛禾生物下周二招股 2727元入場
SHEIN主席：上市地點未定
SHEIN主席：上市地點未定
外媒：匯控傾向內部人選 接任行政總裁
外媒：匯控傾向內部人選 接任行政總裁
內媒：理想汽車裁員18%
內媒：理想汽車裁員18%
日首季年化GDP跌2% 個人消費連縮4季
日首季年化GDP跌2% 個人消費連縮4季
巴郡首披露重倉安達保險 總值523億
巴郡首披露重倉安達保險 總值523億
道指升破4萬點創歷史高位 3年多升萬點 歷來最快
道指升破4萬點創歷史高位 3年多升萬點 歷來最快
張兆聰：受惠去庫存政策 保利置業可吼
張兆聰：受惠去庫存政策 保利置業可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：太平洋航運可跑贏同業
植耀輝：太平洋航運可跑贏同業
技術取勝：平保短線或上試49元
技術取勝：平保短線或上試49元
盧駿匡：恒指升勢急 調整風險高
盧駿匡：恒指升勢急 調整風險高
劉思明：港股流動性改善 內房建材股做好
劉思明：港股流動性改善 內房建材股做好
周顯：推一股一股買 要逐步實行
周顯：推一股一股買 要逐步實行
湯文亮：如果唔想被call loan 最好去銀行打工
湯文亮：如果唔想被call loan 最好去銀行打工
投資抗通脹 推升日本一手住宅價
投資抗通脹 推升日本一手住宅價
加多利峯撻訂複式戶4500萬再售出 成交價較5年前挫逾四成 實呎約2.1萬
加多利峯撻訂複式戶4500萬再售出 成交價較5年前挫逾四成 實呎約2.1萬
雨後12伙餘貨加價最多3%
雨後12伙餘貨加價最多3%
黎永滔2800萬沽美麗都舖 15年帳蝕2000萬
黎永滔2800萬沽美麗都舖 15年帳蝕2000萬
楊受成胞弟2400萬沽樂活台 實呎不足2萬 仍帳賺逾千萬
楊受成胞弟2400萬沽樂活台 實呎不足2萬 仍帳賺逾千萬
海璇園景1房呎租71元 逼近海景戶價
海璇園景1房呎租71元 逼近海景戶價