葉創成：從星政權交接看投資港股

像李光耀很多公開演講成為傳世經典般,李顯龍今年5月1日勞動節發表總理任期內最後一次重要公開演講,也提出不少精闢觀點,例如他提到新加坡能夠取得成功,原因是有卓越的政治制度,所以在經濟及社會上才能夠卓越,強調需要的是卓越,而非普通、合格或平均,否則新加坡便會出現重大麻煩(Getting our politics right is absolutely crucial. Please understand: we have succeeded, and Singapore has made exceptional economic and social gains, because our system is exceptional. It is not because we are ordinary, we pass; it is because we are exceptional - distinction with star. Then only can you have performance that is a distinction with star. The system does not have to fail outright for Singapore to get into trouble. Even if we just become ordinary, average, we will already be in serious trouble.)。

投資港股賺錢 需要卓越技巧

將李顯龍上述治國理念套用於投資市場,經歷恒指在2020年至2023年歷史性連續4年按年下跌後,筆者認為,要在港股長期投資取得理想回報,需要的同樣是卓越,而非普通、合格或平均,過程中除了要審慎選股外,適時買賣亦十分重要。當然,分散投資至本港以外其他股市,以及至股票以外的資產,也屬不可或缺。

另外,近年港股表現不濟,除了宏觀經濟挑戰外,不少上市公司的企業管治亦明顯有問題,個別管理層不合理地收取高薪及獲發認股權,損害小股東利益,筆者日後也會善用手中一票,在股東會上就此投反對票,未來會就此在本欄分享更多。

[葉創成 創富倉]