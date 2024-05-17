新世界伙國企深業 簽署北都合作協議

開拓大灣區產業合作地標項目

根據協議內容，雙方在深港產業創新及科技合作方面，共同探索新發展方向及營運模式，開拓粵港澳大灣區產業合作的地標項目。

深業集團由深圳市人民政府全資擁有，為深圳市國資委直管大型綜合性企業集團，業務涵蓋地產發展、產業園區開發與運營、城市物業服務、養老託育、資本和數字化六大核心業務板塊，累計開發項目近200個，業務覆蓋20個省、58個城市，包括深圳地標項目深業上城。

據新聞稿稱，新世界目前在北都持有約1500 萬平方呎農地，集團正積極透過不同途徑，加快釋放區內的農地價值。

新世界：加快釋放區內農地價值

新世界分別在2023年底及2024年5月7日公布與央企華潤置地及招商蛇口的合作；新世界與華潤置地計劃在兩幅位於元朗南一帶「高端專業服務和物流樞紐」，近15萬方呎用地，興建樓面面積約72萬方呎，並提供約1800伙住宅單位，預計項目今年動工；另與招商蛇口聯手發展粉嶺北新發展區目前最大型的商住項目，料提供不少於2000伙住宅單位，預計明年初動工；合計涉及約4000伙，可建樓面面積逾172萬方呎。

集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛此前表示，非常看好北部都會區發展，認為是未來發展引擎之一，目前在北都約1500萬方呎農地很多位於較好地段，附近亦有基建配套，容易很快上馬發展。