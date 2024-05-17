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經濟

京東首季經調整純利升17%

【明報專訊】京東（9618）今年首季收入及經調整純利均勝預期，期內收入按年升7%至2600.49億元（人民幣，下同），經調整純利88.99億元，按年增17.2%（見表），勝預期的74.12億元。集團管理層預期，今年整體表現將跑贏社會零售增長，加上積極建構平台生態，未來第三方訂單量將會超出自營業務。

美股早段較港收市低不足1%

京東昨績前收市報132.4元，升2.56%；惟美股（美：JD）早段先升後跌，截至香港晚上10時左右折合港元報131.96元，較本港昨收市價略低不足1%。

以各分部計，京東零售今年首季收入按年升6.8%至2268.35億元；物流業務收入升14.7%至421.37億元；包括達達（美：DADA）、京東產發、京喜及海外業務的新業務收入按年下跌19.2%至48.7億元。集團期內營銷開支為93億元，按年增加15.6%，主要由於包括春晚贊助等開支推廣活動的支出增加。

京東首席執行官許冉表示，中國消費零售市場巨大，整體仍保持健康增長，但同時亦是高度分散格局，隨着平台效率提升，相信滲透率可進一步提高。從商品類別而言，集團過去認為線上滲透率較高的類別，包括電腦、家電，潛在線上滲透率較原先判斷更高，相信仍有空間繼續提升。她又稱，京東的核心競爭力在於自營業務以供應鏈為基礎，可為消費者提供差異化及更好的用戶體驗，亦有助發展平台生態，有信心繼續獲取市佔率。

京東首席財務官單甦表示，有信心今年全年集團表現超過社會零售的增長，亦會保持增長平衡，提升業務運營效率。他續稱，去年起集團已不斷降低商家入駐門檻，加大中小商家扶持力度，今年首季第三方有效商家數量已突破百萬，活躍商家亦連續4季增長，不過整體第三方商家仍少於其他平台，將繼續招商及培養小商家發展。他相信，平台生態逐步完善下，長期來看第三方訂單量和GMV佔比將超出自營業務，亦是用戶自然選擇的結果。

管理層：今年表現可跑贏社會零售增長

京東披露，今年1月1日至5月15日期間在港累計回購9830萬普通股，相當於4920萬份ADS，總額約13億美元，回購股份總數相當去年底已發行普通股的3.1%。根據集團至2027年3月18日的新股份回購計劃，截至5月15日已經使用額度約7億美元，剩餘額度23億美元。單甦表示，集團目標仍是3年內完成該回購計劃，長期對股東回報包括業務規模及盈利增長、股息及回購，將繼續堅定以不同方式回饋股東。

相關字詞﹕許冉 京東零售 市佔率 京東 供應鏈

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