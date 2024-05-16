新盤5月至今累錄870宗成交

會德豐表示，SEASONS系列自3月推出至今累售718伙，套現逾45.4億元。

SEASONS系列佛誕售兩伙 吸金1187萬

昨日佛誔假期一手新盤成交，以餘貨為主，中海外（0688）啟德跑道區現樓維港1號，新售出第2A座10樓G室，實用面樍482方呎兩房戶，以847.4萬成交，實呎1.76萬元；該單位曾於2018年以1136.2萬元成交，較早前交易告吹，是次屬重售，成交價之差別，主要是買家付款辦法不同。

佳明（1271）青衣現樓明翹匯，新錄來自西九龍的客人，斥資1687.5萬元購入第1座29樓A室，屬實用面積807方呎3房戶，實呎2.09萬元；項目現餘7伙分層戶、6伙頂層複式特色戶待售。

此外，本周六次輪銷售213伙的新地（0016）元朗The YOHO Hub II，將於今日截止認購登記、明日抽籤，是次發售單位折實均呎15,640元。

YOHO Hub II次輪賣213伙 今截票

另綜合市場資訊，5月至今主要新盤累錄約35宗撻訂，其中新地何文田天鑄錄兩宗，買家同於2018年入市，包括第8座25樓C室，實用面積1410方呎4房戶，當時以5492.87萬元成交；另第5座19樓C室，實用面積1723方呎4房戶，當時作價6267.75萬元，據成交紀錄冊顯示，上述買家各自已付至少5%訂金，料發展商沒收訂金共約588萬元。