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經濟

香港地產

十大屋苑半月55宗 按月挫近四成 新盤搶客 業界料全月總成交跌30%

【明報專訊】港府2月底全面「撤辣」，本港一二手物業交投於3月異常暢旺，經過一輪衝剌後，於4月開始放緩；至於向來被視為二手樓市寒暑表的十大指標屋苑，受惠「撤辣」效應，3月曾錄約370宗二手交投，惟近期進一步回軟。綜合市場資訊，十大屋苑於5月上半月錄約55宗成交，較上月同期約87宗跌37%，若相比3月同期錄約198宗，更跌逾七成。業內人士估計，在發展商持續以貼市價開盤搶佔購買力下，加上二手業主持貨力增強，買賣將呈拉鋸局面，料十大屋苑本月全月總成交量，將較4月全月錄約170宗減少三成，估計跌至約120宗水平。

明報記者 江俊洋

5月上半月十大屋苑的整體交投，較上月同期明顯減少，據美聯最新統計，僅天水圍嘉湖山莊本月上半月的成交量，錄得按月升幅，期內錄11宗成交，相對4月同期約6宗成交，按月升5宗或逾83%，表現最突出。

嘉湖交投按月升 映灣園持平

中原副區域營業董事伍耀祖則表示，細價盤於剛性需求支持下，減價後一般可獲承接。嘉湖山莊新錄3期翠湖居第4座低層H室，實用面積552方呎3房戶、望天水圍中央公園景，原業主叫價500萬元，放盤僅1日，議價後減41.2萬元或8%後，以458.8萬元易手、實呎8312元；原業主早於2001年以134.8萬元買入，持貨23年，帳面賺324萬元或2.4倍。

8屋苑成交跌25%至78%

可留意是，十大指標屋苑中，有8個屋苑於本月上半月，不但僅錄得單位數成交，按月跌幅由25%至78%不等，其中以鴨脷洲海怡半島跌幅最大，本月上半月只錄兩宗交投，較上月同期9宗，減少7宗或約78%。如連同鰂魚涌太古城和康怡花園，本月上半月共錄約11宗成交，較上月同期33宗，減少22宗或約67%，屬跌幅最大的區份。至於東涌映灣園，本月上半月錄約4宗成交，宗數與上月同期相比維持不變，屬交投量唯一持平的屋苑。

美聯住宅部行政總裁布少明預計，5月全月十大屋苑料將錄約120宗買賣成交，即較4月約170宗，按月跌三成，主要因為自樓市「撤辣」後，大批新盤登場，發展商以貼近市價發售全新盤或餘貨，加上二手業主態度未有軟化，都使準買家入市步伐放緩。另利嘉閣研究部主管陳海潮表示，近期二手購買力不但被新盤搶奪，二手平價放盤亦早被市場消化，買賣雙方由以往有約一成議價空間，收窄至現時約5%，部分放盤業主更寧將單位轉賣為租，待合適時機放售，致目前二手交投膠着。

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