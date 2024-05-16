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經濟
2024年5月16日星期四
技術取勝
投資策略
美核心CPI按月升0.3% 符預期 市場憧憬加快減息 美股三大指數早段走高
人行展1250億MLF及20億逆回購
華僑銀行：本港內企加快拓東南亞
中證監加強程序化交易管理
運通商務支付方案 助企業增效減成本
彭博：內地研地方買待售房作保障房
煤氣：航運業綠色甲醇需求續增 籲港加快建加注設施 憂船公司轉泊其他港口
旗下怡斯萊大馬建新廠 可持續航空燃油產能倍增
張兆聰：騰訊宜候回調至10天線入市
美元定存高息精選
技術取勝：康師傅料10.8元沽壓大
劉思明：「股王」本色再現 騰訊成科網股重心
周顯：投資者避險 撐起美股
湯文亮：金管局好天收遮 銀行落雨收遮
十大屋苑半月55宗 按月挫近四成 新盤搶客 業界料全月總成交跌30%
上月十大屋苑平均呎租35.94元 逾4年新高
內地專才1.9萬租海之戀1房 呎租48元
新盤5月至今累錄870宗成交
大埔大明里地舖 叫價4380萬放售
四大旗艦商戶進駐西沙GO PARK
技術取勝：康師傅料10.8元沽壓大
【明報專訊】中通或再上試182元高位（圖）
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