旗下怡斯萊大馬建新廠 可持續航空燃油產能倍增

內地廠去年產15萬噸 供應歐洲

鄭曉光指出，怡斯萊在江蘇張家港設有生產設施，去年已生產15萬噸SAF，主要供應以歐洲為主，「我們通常賣給油公司，他們自己blending（即與傳統化石燃料混合）後可能賣給機場，放在儲罐給予航空公司使用。」

除現有中國內地生產廠房，該公司亦正在馬來西亞建造全新生產設施，鄭期望明年可開始投產，惟最終要視乎工程進度。據公司今年1月公告中提及，馬來西亞建造全新生產設施，將擴大產能一倍，氫化植物燃料油（HVO）及SAF生產目標為每年35萬噸。

最新一份《財政預算案》提及機管局就SAF發展已展開顧問研究，料今年第三季完成。鄭曉光透露曾與政府部門會面，稱向本港機場提供SAF是沒問題；至於是否有足夠產量供應予香港，他認為要視乎航線地點及航班情况，強調公司按市場情况來增加產能。據國際航空運輸協會（IATA）研究報告指出，預計今年全球SAF產量達到150萬噸，佔全球航空燃油需求的0.53%。