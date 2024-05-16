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經濟

運通商務支付方案 助企業增效減成本

【明報專訊】美國運通副總裁及亞洲地區國際市場卡業務（商業卡）總經理蔡宗修接受訪問時表示，大型企業客戶員工數目眾多，商務公幹開支若仍以「逐單」（bill by bill）等人手支付形式運作，效率難免低落，故其公司的商業卡企業支付方案，正針對支付問題，提供中央帳單管理，簡化流程，甚至額外提供長達51天免息還款期等，協助客戶增效率減成本。

19%受訪企業擬增商務旅遊投資

蔡宗修提到，旗下其中一個客戶為一家於房地產、零售及酒店等多個行業發展、員工數目超過40萬的國際公司，過去其中一個「痛點」是公司仍以人手支付形成，「逐單」支付商務公幹方面的支出。

針對有關問題，美國運通向該公司提供旗下企業支付方案，將所有員工商務旅遊的帳單集中一個帳戶，並將其帳戶連接同為美國運通客戶的旅遊公司，並提供各種自動化功能，簡化支付流程及提高營運效率，最後美國運通亦替該公司旗下13家子公司設立此支付方案。蔡補充，方案並設有積分計劃向企業提供回贈，助企業發展業務。

美國運通曾於2月時公布「2024年香港企業營商展望調查」，當中19%受訪企業表示準備增加商務應酬及旅遊投資。蔡宗修表示，於新冠疫情過後，商務旅遊有所復蘇，企業期望開拓新市場及新領域，促進其業務發展。

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