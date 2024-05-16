明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

華僑銀行：本港內企加快拓東南亞

【明報專訊】本港利率高企影響企業借貸意欲，華僑銀行香港企業銀行及金融機構高級董事總經理韋耀表示，企業較難找到利潤足以彌補高息成本的項目，現時各行業皆未有太多新貸款需求，今年貸款表現需看下半年利率變化，以及內地經濟是否有持續復蘇的信號。不過，他指客戶已在積極研究不同項目，包括地產、物流、健康護理、貿易融資等，一旦信心回復，企業可加快拍板投資。

可持續發展貸款成新需求

本港銀行去年貸款總額按年下跌3.6%，華僑香港貸款則輕微上升0.09%。韋耀表示，今年首季企業銀行業務貸款有單位數增長，隨着物業市場成交回升、股市做好，最近一兩個月市場氣氛已有好轉。

雖然來自地產發展的新增貸款減少，不過韋耀稱，近年可持續發展貸款成為新需求可作部分彌補，以往客戶憂慮可持續貸款成本較高，但現時企業已較認同可持續發展理念。該行在2022年向嘉里物流（0636）提供5年期9.8億元可持續發展掛鈎貸款，今年向國泰君安國際（1788）簽訂5億元多幣種可持續發展掛鈎貸款。

韋耀表示，目前香港有專責團隊發展可持續貸款業務，今年將會繼續投放資源，特別是對較缺乏相關知識的中小企。華僑銀行集團去年訂立至2025年，可持續發展貸款達到500億坡元（約2893億港元）的目標，不過已提早在2023年底達成，他指香港佔其中約14%，繼新加坡後為第二大貸款提供者。

華僑銀行總部設於新加坡，韋耀指最近3年香港與中國內地企業到東南亞發展加快，中國內地企業到東南亞設廠主要已不是以往的紡織、玩具製造等，而是高科技行業，例如印尼有豐富鋰礦和勞動力，並有約3億人口的市場，吸引內地企業到當地生產及銷售鋰電池。港商則以新加坡作為總部，向周邊國家作多元化投資。韋耀表示，來自東盟業務的收入，去年佔本港企業銀行業務逾三成，自3年前以來每年錄高雙位數增長，預視未來兩三年仍可保持雙位數增速。

上 / 下一篇新聞