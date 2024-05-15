Q-Pets創辦人5280萬連掃灣仔旺角兩舖

資料顯示，其中由投資者陳宗武持有的旺角通菜街199號地下，建築面積約1000呎，早前以3200萬元售出，呎價約3.2萬元，陳宗武1997年4月1460萬元買入，持貨約27年，帳升約1.2倍。

另一個舖位為鄧成波家族持有的灣仔駱克道立德大廈地下1C舖，建築面積800呎，以2080萬元易手，呎價2.6萬元，而鄧成波家族2018年2.5億元購入該廈一籃子物業。上述兩舖均由ACC Investment Limited作登記，公司董事包括葉沃達（Yip Yuk Tat,Alexander）等，葉沃達為ADP創辦人之一，該集團持有Q-Pets和紅蘿蔔兩大寵物用品連鎖店，惟該集團去年已被捷成集團收購。

另外，有名人道觀之稱的「省善真堂」，最新以2480萬元購入新蒲崗六合工業大廈21樓A、B室，面積約7086方呎，呎價3500元。

省善真堂3796萬買工廈兩伙

原業主1990年816萬元購入上述兩伙；連同層C室及天台，成交價共涉3796萬元，帳面獲利2980萬元或3.6倍。省善真堂過往涉足不少物業買賣，如2018年以2.9億元購入九龍塘律倫街5號財神酒店地皮，並改建成為一座環保道教場所慈航靜苑，預計今年中完工。

星星地產（1560）大角嘴雲之端以290萬元售出面積420方呎的20樓8室，呎價6905元。星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，項目累售227伙，現僅餘6伙待售，集團正積極為牛頭角偉業街綜合發展項目作前期準備。