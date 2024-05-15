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經濟

香港地產

YOHO Hub II周六次輪賣213伙

【明報專訊】發展商續加快推售新盤步伐，上周六首輪銷售210伙即全數沽清的新地（0016）港鐵元朗站The YOHO Hub II，定於周六在九龍站環球貿易廣場作次輪銷售213伙，當中包括第3號價單的141伙，以及第1、2號價單共72伙，項目將於明晚8時截票，周五抽籤。

新地代理總經理陳漢麟表示，發售單位涵蓋107伙兩房、106伙3房，折實價由663.57萬至1462.35萬元，折實呎價13,484至18,843元，折實均呎15,640元。售樓當日同樣分為A、B組時段選購單位，A組買家須購至少1間實用面積600方呎或以上的單位，或最多買4伙其他指定單位，B組買家最多可買2伙。此外，發展商繼上月開放項目4個現樓示範單位後，亦開放另外3個位於56樓（屬鳳凰樓層）的示範單位予傳媒參觀，其中第8座56樓C室，實用面積537方呎，3房1套間隔，向西北，大廳與房間同向，單位高於周邊同系屋苑，可飽覽米埔濕地至深圳一帶景色。

朗賢峯4房戶4047萬沽破頂

同屬鐵路概念、鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯，第IIA期開售至今暫累售54伙，其中第2座21樓A室，實用面積1432方呎，4房雙套間隔，遠眺海景，最新以4047.9萬元、呎價2.82萬元，無論成交價及呎價均破頂。

另恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊‧凱岸，售出1座31樓C室頂層特色戶，實用面積509方呎，3房間隔，連77方呎天台、99方呎平台，以1300萬元成交，呎價25,540元；項目現餘1伙待售。

親海駅II撻訂戶 提價2％推售

綜合市場資訊，5月上半月主要新盤暫錄約30宗撻訂個案，其中長實（1113）油塘親海駅II新錄第2A座23樓D室撻訂，實用464方呎，兩房間隔，去年8月以721.7萬元售出、呎價1.55萬元。成交紀錄冊顯示，買家已支付約9%訂金、涉約65萬元，或遭發展商沒收。上述單位隨即提價推售，價單最新定價876.4萬元，較原來定價859.2萬元高17.2萬元或2%，並安排於周六重售。

相關字詞﹕親海駅II 利奧坊．曉岸 朗賢峯 新地 The YOHO Hub II 新盤

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