明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

「撤辣」後首月中原營業額7億創紀錄 代理紛發花紅 對後市未敢過分樂觀

【明報專訊】2月底樓市全面「撤辣」後，雖然至今樓價未見大幅回升，但交投量卻於短期內出現爆炸式增長，其中一手市場於「撤辣」後首月已錄逾4000宗成交，創逾11年單月新高，同時亦令地產代理生意應聲飈升。代理龍頭中原地產昨宣布香港住宅部3月份營業額高達逾7億元，為該集團開業46年以來新高，不但比去年平均每月營業額高約1.6倍，亦按月急升2.5倍。不過，4月份成交量已見回落，多家大型代理行未敢對後市過分樂觀。

明報記者 歐陽慧恩

中原宣布，香港住宅部首季共錄約11.06億元營業額，其中1月、2月因市場受濃厚觀望氣氛影響，成交量低迷，及至2月底政府全面「撤辣」後，樓市才正式升溫，並帶挈全季營業額與去年同期持平，而去年首季因全面通關亦曾出現小陽春，令該集團營業額一度急升，惟其後樓市表現回落。該集團香港住宅部全年營業額約32億元，較2021年高位約54億元回落41%，即平均每月約2.7億元，反映今年3月份該集團營業額為去年平均值的1.6倍。雖然至上月營業額回落至4.5億元，但仍較去年平均每月營業額高約67%。

3月按月升2.5倍 4月回落至4.5億

該集團同時宣布全線後勤可獲發0.4個月首季花紅，主任級或以上可獲0.6個月花紅，是去年首季的1.5倍及1.4倍，有關花紅將於本周五發放。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然近月營業額理想，但集團將持盈保泰，「始終整體經濟環境不算理想，5月成交量較之前有所放緩，所以分行數量亦較年初有所減少，不過目前（中原）代理人數比『撤辣』前增加了約200人。」

美聯黃靜怡：次季成交料挑戰1.62萬宗

另一代理龍頭美聯亦宣布，將向住宅部及香港置業後勤發放0.5個月花紅，而該集團去年首季花紅為0.4個月。該集團同樣表示未有擴充打算，但會按需要增加人手。美聯集團副主席黃靜怡表示，「撤辣」後本港住宅市場「價穩量升」，首季一二手住宅成交量共錄約1.51萬宗，較去年第四季上升超過六成。她又稱，展望次季，住宅交投將維持高水平，預計次季一二手住宅成交量可挑戰1.62萬宗水平，按季再升7%，較去年同期更大升達四成。至於利嘉閣亦早在上月已宣布，將向後勤發放相當於0.57個月至0.86個月薪金的首季花紅，較去年同期增約73%。

事實上，地產代理監管局早前公布，截至今年4月30日，全港持牌代理人數有39,173人，雖較3月份39,116人按月增57人或0.14%，連升兩個月，但同月整體物業買賣註冊宗數為9856宗，按月增4843宗或近1倍，即平均每3.9名代理可獲一張單，較去年11月12人爭一張單，競爭壓力明顯大減。

相關字詞﹕樓市小陽春 花紅 地產代理人數 代理佣金 樓市走勢 利嘉閣地產 美聯物業 中原地產 地產代理

上 / 下一篇新聞